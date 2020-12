‘Als we met een vrouw van hier trouwen, kunnen we interlands spelen’

Het klinkt als een droom voor veel spelers. Opgroeien in de krochten van het amateurvoetbal, op jonge leeftijd je debuut maken in het eerste elftal van de dorpsclub om enkele jaren later door het leven te gaan als profvoetballer. Voor Wessel Witbreuk (22) en Job Derksen (25) werd dit afgelopen zomer werkelijkheid. De Twentse vrienden leven een profbestaan in Gibraltar, waar ze het shirt van Glacis United dragen en volgend jaar het Nederlands elftal verwelkomen in aanloop naar het WK 2022.

Door Mart Oude Nijeweeme

De loting voor de kwalificatie voor het WK 2022 is net achter de rug als Voetbalzone contact heeft met het tweetal in Gibraltar. En ja hoor, de dwergstaat neemt het op tegen onder andere Nederland. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat beide landen elkaar treffen. Uitgerekend nu Derksen en Witbreuk er actief zijn. “We stonden op het trainingsveld toen we het hoorden”, zegt Witbreuk. “Heel toevallig dat beide landen elkaar nu treffen. We kregen gelijk appjes uit Nederland van vrienden en familie. Iedereen weet dat Gibraltar geen kans maakt tegen Nederland, maar ze zijn trots om het shirt te mogen dragen.”

Het nationale team viert een 1-0 overwinning op San Marino in september van dit jaar.

Het trotse gevoel overheerst ook bij Derksen en Witbreuk, die ondanks een 1-0 nederlaag tegen FCB Magpies afgelopen zaterdag een prima seizoen draaien in Gibraltar. De bovenste zes teams spelen na de winterstop een kampioenspoule, waarin onder andere tickets zijn te verdienen voor de voorrondes van de Champions League en de Europa League. Met een goede eindsprint moet de kampioenspoule haalbaar zijn voor Glacis United, dat momenteel vijfde staat. Het contrast met vorig seizoen is enorm, toen de club als voorlaatste eindigde en bijna honderd tegentreffers incasseerde. Met een begroting van 100.000 euro is de club de afgelopen jaren afgezakt naar de onderste regionen van het Gibraltarese voetbal en dus zou een plek in de kampioenspoule een welkome opsteker zijn. Ter vergelijking: topclubs als Europa FC doen het met een begroting van ruim een miljoen. “Dat is de kampioen van vorig jaar. Dit jaar werden ze in de Europa League uitgeschakeld door Djurgardens in de tweede voorronde. Daar kunnen we nog niet tegenop”, aldus Witbreuk.

Desondanks zijn de ambities torenhoog. Glacis United is in handen van een landgenoot van Derksen en Witbreuk, Bennie Brinkman. Hij verwierf bekendheid als speler van FC Twente en was in een ver verleden trainer. Brinkman was het die in februari van dit jaar een belletje waagde naar FC Twente om de beschikbaarheid van Witbreuk en Derksen te peilen. Het duo speelde op amateurbasis bij Jong FC Twente, maar had geen uitzicht op een vast contract in Enschede. “Je denkt dat je een kans krijgt, maar we hebben geen eerlijke kans gehad”, gaat Witbreuk verder. Ook voor Derksen lag er geen toekomst bij FC Twente in het verschiet. “Er kwam een nieuwe technische staf, van trainer tot technisch directeur. Die zagen ook dat ik als jongen van 24 geen wedstrijd had gespeeld in het eerste, dan kun je vertrekken.” Derksen had de mogelijkheid om in gesprek te gaan met MVV Maastricht, maar dat sprak de verdediger niet aan. “Ik ben absoluut niet uit op centen, maar wat je aan de onderkant van de Keuken Kampioen Divisie verdient is bijna lachwekkend. Het zou me niet verbazen als een groot deel van de spelers bijverdient om rond te kunnen komen.”

Derksen (links) en Witbreuk (rechts) in het shirt van Glacis United.

Derksen heeft een aantal vrienden die momenteel uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie, waaronder Brem Soumaoro van FC Den Bosch. De twee speelden samen bij FC Twente en waar Soumaoro in Nederland bleef, trok Derksen naar Gibraltar. “Ik weet van hem bijvoorbeeld dat hij bij zijn zus slaapt in een appartement. Ik moet wel zeggen dat het een hele mooie competitie is en het niveau ligt er hoger dan hier. Je kunt het vergelijken met de Derde Divisie in Nederland.” Derksen is vooral blij dat hij bij Glacis United fulltime met voetbal bezig kan zijn. “Wessel en ik kennen elkaar van een gezamenlijke tijd bij HSC’21 in Haaksbergen. Ik had niet verwacht dat ik ooit van het voetbal zou kunnen leven, maar ik kwam toch bij FC Twente terecht. Je hebt het gevoel dat je niet veel minder bent dan jongens die dit seizoen hun debuut hebben gemaakt bij FC Twente. Ik gun het ze van harte hoor, laat dat duidelijk zijn. Je zou het gezonde jaloezie kunnen noemen.”

Derksen doelt op onder andere Thijs van Leeuwen en Mees Hilgers, waarmee hij begin dit jaar bij het beloftenteam van FC Twente speelde. Derksen rekent er niet meer op, maar mocht Twente weer interesse in hem tonen, dan laat hij alles achter in Gibraltar. “Als kleine jongen liep ik aan de hand van mijn vader naar het stadion. Ik heb tien jaar een seizoenkaart gehad, ik weet niet anders”, vertelt hij. “Dat moment dat je dan je eerste minuten maakt vergeet je nooit meer. Mijn familie stond langs de lijn. Ik voelde me een kind van zes die net een nieuw voetbaltenue cadeau had gekregen voor kerst.”

Het elftal van Glacis United, met rechts achterin Derksen en in het midden vooraan Witbreuk.

Witbreuk groeide op bij tweedeklasser Bon Boys in Haaksbergen, ging later naar derdedivisionist HSC’21 en was dit jaar bij meerdere clubs op proef, waaronder in Italië en Duitsland, maar tot een contract kwam het nergens. En dus besloten de twee het avontuur bij Glacis United aan te gaan. Zonder ook maar iets van de club of het land te hebben gezien werden de contracten getekend, vanuit Haaksbergen en Hengelo. Witbreuk: “Dat gaat op goed vertrouwen. Het verhaal van Bennie sprak ons aan. Het is een ambitieuze club en Bennie heeft mooie plannen. We rijden een auto van de club en delen een appartement. Daarnaast krijgen we nog wat centen mee. Tussen de trainingen door maken we een strandwandeling of nemen we een duik in zee. Nee, je hoort ons zeker niet klagen.”

Het is omschakelen voor Derksen en Witbreuk. De wedstrijdanalyses gaan niet zoals ze gewend zijn van hun tijd bij FC Twente. Beelden zijn er niet en een tactische analyse voorafgaand aan de wedstrijd is dan ook overbodig. “We horen vaak van teamgenoten hoe de tegenstander speelt. Omdat er veel amateurspelers zijn, mogen niet alle wedstrijden gefilmd worden in verband met de privacy. Zelf kunnen we de wedstrijden ook niet bezoeken omdat er geen toeschouwers worden toegelaten”, zegt Witbreuk. Eerder dit jaar kreeg Glacis United een puntenstraf vanwege het opstellen van te weinig lokale spelers. “De regel is dat er altijd vijf Gibraltarezen op het veld moeten staan. Als iemand rood krijgt moet er een buitenlander uit en komt er speler uit Gibraltar in. Met 30.000 inwoners kun je je voorstellen dat de goede voetballers hier niet voor het oprapen liggen. De meeste jongens spelen op amateurbasis en werken daarnaast als advocaat of bij een gokkantoor. Het zijn geen domme jongens.”

Het Victoria Stadium, het enige stadion van Gibraltar, ligt pal naast het vliegveld.

Derksen en Witbreuk kunnen wekelijks rekenen op een basisplek. Waar Witbreuk voor de doelpunten zorgt, moet Derksen voorkomen dat dit jaar weer honderd tegentreffers worden geïncasseerd. Het elftal bestaat naast de Nederlanders uit Argentijnen, Italianen een Fransman en lokale jongens. Engels is de voertaal. “Op dit moment trainen we apart van de rest van de groep. Door de coronaregels mogen we de gemeente niet uit en riskeren we een boete van vijfhonderd euro als we dat wel doen en de verkeerde tegenkomen. Omdat de club dat risico bij trainingen niet wil lopen, trainen we apart”, licht Witbreuk toe.

Derksen en Witbreuk kijken uit naar de komende maanden, waarin een plek in de kampioenspoule kan worden veiliggesteld en Oranje naar de dwergstaat komt. Met slechts tienduizenden inwoners hebben de Tukkers in Gibraltar meer kans op het spelen van interlands dan in Nederland, toch? “Nee, daar denken we nu niet aan”, vertelt Derksen. “We voelen ons ook niet verbonden met Gibraltar. We hebben het er wel toevallig vorige week over gehad met een teamgenoot, Nick Castle. Hij is international en een van de betere spelers, maar is de laatste tijd niet in actie gekomen omdat hij promotie heeft gemaakt bij zijn werkgever. Als we vijf jaar in Gibraltar wonen of met een vrouw van hier trouwen, zouden we eventueel interlands kunnen spelen. Dan geef ik dat tweede meer kans dan het eerste”, besluit Derksen lachend.