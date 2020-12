Quincy Promes weer op vrije voeten, maar blijft verdachte

Quincy Promes is weer op vrije voeten. De 28-jarige aanvaller van Ajax werd zondag gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij afgelopen zomer in een loods in Abcoude. Het Openbaar Ministerie ziet geen reden om het voorarrest te verlengen. Wel loopt het onderzoek nog en blijft de Oranje-international verdachte.

Promes is zondagochtend gearresteerd naar aanleiding van een steekincident in juli, dat plaatsvond tijdens een familiefeest in een loods van zijn bedrijf in Abcoude. Om onduidelijke reden kreeg hij ruzie met een familielid, dat zwaar knieletsel opliep. Volgens ooggetuigen kwamen omstanders er gelijk tussen om erger te voorkomen. Het slachtoffer deed een maand geleden aangifte, wat volgde tot de arrestatie van Promes. Hij verbleef sindsdien in de cel en wordt verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. De aanvaller van Ajax riskeert een gevangenisstraf van maximaal vier jaar.

"De 28-jarige man die zondag is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij is heengezonden", zo meldt het OM van Amsterdam. Volgens het OM zijn er geen gronden om het voorarrest te verlengen. Het onderzoek loopt. De man blijft verdachte." Door de vrijlating kan Promes zich weer melden bij Ajax. Het is vooralsnog onbekend of en wanneer hij weer in actie kan komen voor het team van trainer Erik ten Hag. Ajax neemt het woensdagavond in de TOTO KNVB Beker op tegen FC Utrecht.