Neef André Onana ontslagen na organiseren van lockdownparty

Fabrice Ondoa is dinsdag op staande voet ontslagen door KV Oostende. De neef van Ajax-doelman André Onana hield tegen de afspraken in thuis een coronafeestje, tot grote woede en teleurstelling van zijn Belgische werkgever. De leiding van Oostende vindt de door Ondoa georganiseerde lockdownparty reden om de samenwerking per direct stop te zetten.

"Als voetbalclub kunnen wij dergelijk egoïstisch en onverantwoord gedrag niet tolereren", foetert voorzitter Gauthier Ganaye in een verklaring op de clubsite. "We zijn opgelucht dat wij tot nu toe nog geen enkele covidbesmetting gehad hebben en we doen er ook alles aan om dat zo te houden. Daarom wijzen we onze spelers steevast op hun plichten en zij nemen ook hun verantwoordelijkheid op. De coronaprotocollen worden strikt nageleefd. KVO als club staat boven het individu en gezien de ernst van deze feiten zien we ons dan ook genoodzaakt om de ontslagprocedure ten opzichte van Fabrice Ondoa in gang te zetten."

KV Oostende heeft het contract van Fabrice Ondoa met onmiddellijke ingang beëindigd omwille van het organiseren ván én aanwezig zijn óp een lockdownparty. ?? https://t.co/NDbh68FUzF pic.twitter.com/U3uqKzEqJY — KV Oostende (@kvoostende) December 15, 2020

De politie in Oostende kwam in de nacht van zaterdag op zondag af op een melding van geluidsoverlast in het appartementencomplex van Ondoa. Aldaar trof men een lockdownparty aan met ten minste tien personen. De politie werd door verschillende aanwezigen beledigd, waardoor in totaal elf processen-verbaal werden uitgeschreven, voegt Oostende toe aan de berichtgeving voer het ontslag van de doelman uit Kameroen.

Ondoa stond sinds medio 2018 onder contract bij Oostende, de huidige nummer negen in de Jupiler Pro League. De 41-voudig international van Kameroen, wiens contract bij de Belgische club nog anderhalf jaar doorliep, maakte in het verleden deel uit van de jeugdopleiding van Barcelona. Een doorbraak in de hoofdmacht van de Catalanen bleef echter uit.