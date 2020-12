Ajax deelt foto van terugkeer zomeraankoop: ‘Hebben jullie hem gemist?’

Mohammed Kudus stond dinsdagmiddag weer op het trainingsveld van Ajax, zo blijkt uit een Twitter-bericht van de Amsterdamse club. Op de foto is te zien dat de twintigjarige aanvaller volop meetraint met de selectie van trainer Erik ten Hag. Ondanks de terugkeer lijkt het duel met FC Utrecht in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker, die voor woensdag staat gepland, te vroeg te komen voor Kudus.

Kudus was bijna twee maanden uit de roulatie vanwege een meniscusblessure, opgelopen in het Champions League-duel met Liverpool (0-1) op 21 oktober. De aanvaller uit Ghana moest toen al na zes minuten het veld verlaten. Door de kwetsuur miste Kudus vervolgens maar liefst twaalf wedstrijden van Ajax. Zijn rentree lijkt nu echter dichtbij te zijn. Ten Hag liet afgelopen weekeinde na de 4-0 zege op PEC Zwolle al een optimistisch geluid horen. "Hij zit in zijn laatste fase van zijn revalidatie. De kans bestaat dat hij snel in actie komt", zo zei de Ajax-coach op de aansluitende persconferentie.

WELCOME BACK, ????! ????



Did you guys miss him? pic.twitter.com/and5tOc7Va — AFC Ajax (@AFCAjax) December 15, 2020

Ajax nam Kudus afgelopen zomer over van FC Nordsjælland en de start van de jonge aanvaller in Amsterdam was indrukwekkend te noemen. Hij imponeerde in september tegen Vitesse (2-1) en was enkele weken later met met één treffer en twee assists de uitblinker bij Ajax in het treffen met sc Heerenveen (5-1). Kort daarna sloeg in de Champions League-kraker tegen Liverpool het noodlot toe voor Kudus, die dus acht weken in de ziekenboeg van Ajax heeft doorgebracht.

De formatie van Ten Hag staat na de bekerclash tegen FC Utrecht dit kalenderjaar nog tegenover ADO Den Haag (20 december) en Willem II (23 december). Na een korte winterstop wordt de Eredivisie op 10 januari hervat met een thuiswedstrijd tegen PSV. Het is nog niet bekend in welk duel Kudus daadwerkelijk terugkeert in het basiselftal van Ajax.