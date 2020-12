Wild gerucht over megaroof Feyenoord bij AZ ‘goede 1 april-grap’

José Fortes Rodriguez sluit uit dat Myron Boadu, Calvin Stengs en Owen Wijndal van AZ naar Feyenoord verhuizen. De zaakwaarnemer van het drietal reageert tegenover NH Nieuws desgevraagd op het gerucht, dat vorige week naar buiten kwam. Met behulp van Amerikaanse investeerders zou Feyenoord het drietal naar De Kuip willen halen, zei presentator Wilfred Genee vorige week in het programma Veronica Inside. “Goede 1 april-grap”, aldus Fortes Rodriguez.

In navolging van trainer Arne Slot, die na dit seizoen Dick Advocaat opvolgt in Rotterdam, zou Feyenoord ook Boadu, Stengs en Wijndal willen aantrekken. Genee meldde dit op basis van een bron die hij ‘heel serieus’ neemt. Hij maakte bekend dat Feyenoord mogelijk in handen komt van Amerikaanse investeerders, die tweehonderd miljoen euro zouden willen investeren.

Met dat geld zou Feyenoord van plan zijn om een grote slag te slaan bij AZ. Genee stelt 'dat ze ook een soort deal hebben met Mino Raiola, de zaakwaarnemers van de drie spelers, en dat ze ook Boadu, Stengs en Wijndal willen gaan halen'. "Ze zijn echt wel wat aan het doen. Er zit echt wel wat meer achter zit dan alleen het salaris dat ze Slot hebben geboden”, zei Genee.

"Ik weet van niks", reageert Fortes Rodrigues, die als zaakwaarnemer werkt bij het makelaarskantoor van Mino Raiola, waar de genoemde AZ-spelers bij zijn aangesloten. "Ze hebben niet geïnformeerd en als ze dat willen doen, dan mag dat op 1 april." Stengs (18 miljoen), Wijndal (11 miljoen) en Boadu (18 miljoen) vertegenwoordigen volgens Transfermarkt een gezamenlijke marktwaarde van 47 miljoen euro.