Presidentskandidaat vuurt boodschap af op Messi: ‘Het is echt onhoudbaar’

Emili Rousaud, één van de presidentskandidaten bij Barcelona, velt dinsdag een hard oordeel over Lionel Messi. De bestuurder vindt dat de sterspeler vanwege de aanhoudende coronacrisis akkoord dient te gaan met een tijdelijke salarisverlaging. Wordt er echter geen akkoord bereikt tussen het bestuur van Barcelona en Messi, dan moet de aanvaller in de optiek van Rousaud vertrekken uit het Camp Nou.

"Gezien de huidige situatie is het huidige salaris van Messi echt onhoudbaar geworden", benadrukt Rousaud in een uitgebreid interview met AS. "Het is haast niet meer te verantwoorden. Het is echt van groot belang dat we een akkoord weten te bereiken met Messi. We zullen ervoor moeten zorgen dat we hem een aantrekkelijk aanbod kunnen doen." Barcelona maakte eind november bekend dat er een principe-akkoord is bereikt met de spelersgroep over het verlagen van de salarissen. Men hoopt met de ingreep circa 170 miljoen euro te kunnen besparen.

Rousaud benadrukt dat in het geval van Messi geld niet de hoofdmoot is. "Toen Messi zei dat hij wilde vertrekken had dat niets te maken met het financiële plaatje. Hij is de best betaalde speler ter wereld, niemand verdient meer dan hij. Messi wilde niet vertrekken vanwege onenigheid over het salaris, hij wilde vertrekken om elders prijzen te veroveren. Dat zei hij ook destijds: 'We gaan met Barcelona niets winnen'. Hij wil deel uitmaken van een ploeg met talentvolle spelers."

De presidentskandidaat oppert tevens het idee om het Camp Nou op termijn te vernoemen naar Messi. "Vraag aan elk groot merk ter wereld of ze graag willen worden geassocieerd met Messi en je hebt snel het antwoord. We zijn er niet goed in om onze legendes een waardig afscheid te schenken en momenteel loopt de grootste legende ooit bij ons rond." Rousaud plaatst echter ook een kanttekening. "De leden van Barcelona zullen toestemming moeten geven. We zullen met hen in overleg moeten treden, terwijl het ook van belang is hoe Messi hierin staat."

Rousaud laat zich tot slot uit over zijn ambities op de transfermarkt, mocht hij op 24 januari worden verkozen tot voorzitter van Barcelona. "We hebben al contact gehad met mensen dicht bij Neymar. Daarnaast zijn bepaalde uitspraken van hem opgevat alsof hij heeft gezegd dat hij Messi graag naar Paris Saint-Germain ziet komen. Wat Neymar eigenlijk bedoelde is dat hij graag wil terugkeren bij Barcelona, zoals hij dat ook deed in de zomer van 2019. We kunnen momenteel echter niet voldoen aan de vraagprijs, dus zullen we moeten wachten tot na afloop van zijn contract (in 2022, red.)", aldus Rousaud.