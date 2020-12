Flinke kopzorgen voor Ajax en Ten Hag in aanloop naar bekerclash

De kans is groot dat Ajax woensdagavond tegen FC Utrecht met een flink gewijzigde opstelling aan de aftrap verschijnt in de Johan Cruijff ArenA. Trainer Erik ten Hag heeft naast schorsingen te maken met de nodige blessuregevallen. Daarnaast lijkt het uitgesloten dat Quincy Promes inzetbaar is in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. De aanvaller werd zondag gearresteerd wegens vermeende betrokkenheid bij een steekpartij en Promes verblijft sindsdien in de cel.

Klaas-Jan Huntelaar en Sean Klaiber zitten een schorsing uit die zij hebben meegenomen van vorig seizoen. Vlak voor de coronacrisis won FC Utrecht met 2-0 van Ajax en in die wedstrijd ontving Huntelaar een gele kaart. Klaiber, toentertijd nog speler in Utrechtse dienst, kreeg ook een gele kaart voorgehouden. De prent leverde hem een schorsing op voor de finale. Vanwege het coronavirus werd de bekerfinale echter geschrapt. Klaiber moet nu ruim een halfjaar later alsnog een schorsing van één wedstrijd uitzitten.

Huntelaar stopt na dit seizoen bij Ajax: 'Maar als het aan hen ligt, stop ik nooit'

Ten Hag heeft daarnaast kopzorgen over de overvolle ziekenboeg van Ajax. De oefenmeester miste afgelopen zaterdag David Neres, Lassina Traoré, Brian Brobbey, Zakaria Labyad, Jurgen Ekkelenkamp, Noussair Mazraoui, Mohammed Kudus en Jurriën Timber vanwege uiteenlopende blessures. Ten Hag heeft de definitieve selectie voor het bezoek van FC Utrecht aan Amsterdam nog niet vrijgegeven.

Bij FC Utrecht heeft interim-trainer René Hake noodgedwongen een streep moeten zetten door de namen van vier spelers. Adam Maher, Leon Guwara, Simon Gustafson en Emil Bergström komen woensdagavond sowieso niet in actie tegen Ajax. "Pijntjes overgehouden aan de wedstrijd tegen PSV (van afgelopen zondag, red.). Het is niet verantwoord om een beroep op hen te doen", zo verduidelijkt Hake dinsdag in een reactie aan De Telegraaf. Adrián Dalmau is weer beschikbaar na zijn schorsing van één wedstrijd.