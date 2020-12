Voorbereidingen bij fanshops lijken op nieuwe club van Messi te wijzen

Lionel Messi is bij Barcelona in het bezit van een aflopend contract en wilde afgelopen zomer eigenlijk al vertrekken, waardoor er nu de nodige speculatie over zijn toekomst is. Door de aanwezigheid van Josep Guardiola bij Manchester City passeerde een mogelijke overstap naar Manchester City de afgelopen tijd geregeld de revue. Journalist Robin Bairner schrijft nu echter dat er signalen bestaan dat Messi op weg is richting Paris Saint-Germain.

PSG zou er langzamerhand al van overtuigd zijn dat Messi komende zomer weleens de overstap naar Parijs zou kunnen maken. De marketingafdeling van de regerend kampioen van Frankrijk heeft zijn fanshops naar verluidt reeds laten weten dat ze zich moeten voorbereiden op een ongekende drukte, zodra de overeenkomst met Messi daadwerkelijk wereldkundig wordt gemaakt. Winkels met een officiële licentie om artikelen van PSG te verkopen hebben ook al te horen gekregen dat ze zich moeten voorbereiden op een situatie waarin er plots heel veel vraag naar shirts zal zijn.

Op dit moment lijken slechts zich twee clubs de komst van Messi te kunnen veroorloven: PSG en Manchester City. Neymar hintte onlangs al naar een overstap van de 33-jarige Argentijnse aanvaller naar Parijs. “Ik wil weer met Messi spelen. Dat is wat ik het allerliefst wil. Ik wil er weer van genieten om met hem op het veld te staan. We moeten dat volgend seizoen zeker doen”, sprak Neymar na afloop van het met 1-3 gewonnen Champions League-duel met Manchester United tegenover ESPN. Gezien de penibele financiële situatie van Barcelona lijkt een terugkeer van Neymar naar het Camp Nou niet aan de orde.

Om die reden lijkt Messi op dit moment ook genoegen te moeten nemen met een salarisverlaging indien hij zijn contract bij Barcelona wil verlengen. Goal meldt dinsdagmiddag dat er voorlopig nog niet tussen Messi en de Catalanen is gesproken over een contractverlenging. In januari vinden er bij Barcelona presidentsverkiezingen plaats en Messi wordt momenteel veelvuldig genoemd door de kandidaten, maar er is nog niemand die daadwerkelijk contact met hem heeft opgenomen. Als er de komende weken niks verandert, mag Messi vanaf januari 2021 met andere clubs gaan onderhandelen.

Goal benadrukt dat zich voorlopig nog geen enkele club bij vader annex zaakwaarnemer Jorge Messi gemeld heeft. Er zijn wél verschillende clubs die de situatie van Messi bij Barcelona nauwlettend in de gaten houden. De aanvaller zou zelf momenteel geen afleiding willen hebben, om zich zo volledig op Barcelona te kunnen focussen. Messi heeft naar verluidt geen haast met een besluit over zijn toekomst. In het verleden liet hij ook al eens doorschemeren dat hij het slot van zijn carrière wil doorbrengen bij jeugdliefde Newell's Old Boys in Argentinië.