Ophef over lek raakt Koeman niet: ‘Meer spelers zoeken dan steun van pers’

Er was afgelopen weekeinde nogal wat te doen om een publicatie van El País. Ronald Koeman zou in september ten overstaan van de gehele Barcelona-selectie een uitbrander hebben gegeven aan Riqui Puig, die op zijn beurt zou hebben gelekt richting de media, kort na de beslissing om hem niet in te schrijven voor het seizoen in LaLiga. Enkele dagen later reageert Koeman voor de eerste keer op de heisa die is ontstaan rondom de middenvelder van Barcelona.

"Het is een jongen uit de eigen opleiding, dan is het logisch dat er extra aandacht is van de pers", verklaart Koeman dinsdagmiddag op een persconferentie voorafgaand aan het duel met koploper Real Sociedad van woensdagavond. "Er zijn meer spelers die de laatste tijd niet hebben gespeeld en dan op zoek gaan naar steun van de trainer en de media. Hij is niet de enige speler zonder speelminuten, er zijn meer spelers die in hetzelfde schuitje zitten. We hebben een sterke selectie en er kunnen er maar elf worden opgesteld. Op basis van trainingen en de houding van speler neem ik uiteindelijk een beslissing."

Koeman laat zich tevens uit over Frenkie de Jong, die volgens de coach van Barcelona best wat meer initiatief zou mogen nemen in aanvallend opzicht. "Het is iemand die altijd de controle bewaakt, maar hij heeft juist ook de kwaliteiten om zich met ons aanvalsspel te bemoeien. Hij is erg snel aan de bal en ziet altijd openingen. We werken er hard aan om dat beter te krijgen. Ik zie hem graag vaker opduiken op de helft van de tegenstander", aldus Koeman, die benadrukt dat de sfeer in de selectie van Barcelona optimaal is. "Op wedstrijddagen en tijdens trainingen heerst er een goede sfeer. Ik merk niet dat er problemen zijn tussen de spelers. Gisteren (maandag, red.) hebben we Kerst gevierd na de training, met een zeer goede sfeer. Er werd ook het nodige gedronken."

Barcelona werd maandag tijdens de loting gekoppeld aan Paris Saint-Germain. Een zeer lastig tweeluik derhalve in de achtste finale van de Champions League. "We moeten afwachten hoe zij ervoor staan in februari en maart", kijkt Koeman alvast vooruit naar het treffen met PSG. "Hopelijk is iedereen dan fit, dan hebben we ook een sterkere selectie beschikbaar. PSG maakt in tegenstelling tot voorgaande jaren een zeer solide indruk, ze hebben dit jaar niet echt ups en downs. We kunnen verder niets anders doen dan afwachten, maar ik verwacht wel dat we tegen die tijd een stuk sterker zullen zijn", aldus de Nederlandse coach.