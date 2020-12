‘Ik geloof dat we kampioen kunnen worden, maar teken ook voor plek twee’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Souffian El Karouani, die in zijn eerste seizoen als basisspeler bijna wekelijks uitblinkt bij NEC.

Door Thijs Verhaar

Je zou het bijna vergeten als je hem energiek en met beleid over de linkerflank ziet denderen, maar de twintigjarige El Karouani had voor dit seizoen pas 26 minuten in het betaalde voetbal op zijn naam staan. Inmiddels is hij echter niet meer weg te denken uit het elftal van trainer Rogier Meijer, die zijn linksback steeds aanspoort om nog vaker mee op te stomen. “Zelf wil ik dat ook graag omdat het mijn grootste wapen is, maar soms ben ik gewoon nog even te moe”, bekent hij. Een ontwapenende glimlach volgt. “Natuurlijk merk ik dat het tempo hoger ligt dan bij de beloftes, dus het is aanpassen. Gelukkig voel ik wel dat het steeds beter gaat. Zaterdag speelde ik alweer mijn zestiende pot van het seizoen...”

In die wedstrijden was de jongeling al goed voor twee goals en zes assists. Ook stond hij maar liefst vier keer in het Elftal van de Week en is hij de leider van het VI-klassement, waar hij met een 6.97 wordt beoordeeld als best presterende speler van de eerste seizoenshelft. “Dat is natuurlijk mooi om te horen. Ik ben zelf ook wel tevreden over mijn ontwikkeling, maar weet ook ik nog beter kan en moet om de lijn door te trekken.” El Karouani merkt dat hij vooral in aanvallend opzicht veel bijdraagt aan het spel van de Nijmegenaren. “Door mijn verleden als middenvelder lees ik het spel goed en ik ben sterk in de omschakeling. Ik vind ook dat ik een goede voorzet heb en het is zaak om nog vaker mee naar voren te gaan om de ploeg te helpen.”

NEC is al elf wedstrijden op rij ongeslagen en is nog volop in de race om de tweede periodetitel.

El Karouani speelde als kleine jongen even in de jeugd van streekgenoot FC Den Bosch, maar wist daar niet aan te haken. Hij voelde zich wel goed op zijn plek bij de lokale amateurclub BVV Den Bosch, waar hij het jarenlang moest stellen zonder de aandacht van scouts. Daardoor sloot hij pas op latere leeftijd aan bij een profclub. “Ik speelde me pas in de kijker toen ik op mijn zestiende naar Elinkwijk ging. Toen stonden De Graafschap, NEC en later ook ADO Den Haag al snel op de stoep. In Nijmegen heb ik stage gelopen en daar voelde alles goed, dus heb ik De Graafschap netjes afgebeld. ADO kwam gewoon te laat, want ik had mijn woord al gegeven aan NEC. Uiteindelijk heb ik daar ook geen seconde spijt van gehad, want deze club is voor mij de ideale plek gebleken.”

Op zijn zeventiende voegde hij zich als aanvallende middenvelder bij de Onder-19 en al snel volgde de stap naar het hoogste beloftenelftal, waar hij een linie naar achteren schoof. “De trainer zei dat hij nog een linksback nodig had, dus ben ik daar gaan staan. Ik ben iemand die gewoon doet wat de trainer wil en probeer dat dan zo goed mogelijk in te vullen. Zeker nu ben ik er heel blij mee, want het heeft mijn carrière zeker geholpen. Goede linksbacks zijn schaars, dus die omzetting heeft ervoor gezorgd dat ik snel kon doorstromen naar het eerste”, redeneert El Karouani, die vorig seizoen de ervaren Bas Kuipers voor zich had en slechts twee keer mocht invallen. “Op het middenveld was dat destijds, maar nu ben ik echt de eerste linksback van het elftal”, klinkt het trots.

Door het vertrek van Kuipers naar Go Ahead Eagles kwam deze zomer een plekje vrij in het elftal van Meijer en die kans heeft de sterk presterende El Karouani met beide handen aangegrepen. “Natuurlijk was het jammer dat ik niet eerder de kans kreeg, maar ik ben geen jongen die dan zijn koppie laat hangen. Vorig jaar had ik gewoon een ervaren back voor me die altijd een voldoende haalde”, prijst El Karaouni. “Dan heeft een trainer ook geen reden om te wisselen. Als jonge jongen moet je dat accepteren. Ik heb geduldig gewacht en ervoor gezorgd dat ik op de training bleef groeien. Ik ben de coach dankbaar dat hij me dit seizoen het vertrouwen heeft gegeven en de inzet van afgelopen jaren betaalt zich nu uit”, meent de aanvallende back.

Het is inmiddels een vertrouwd beeld in Nijmegen: Souffian El Karouani die een of twee tegenstanders dwingt tot een achtervolging op de linkerflank.

In verdedigend opzicht staat hij door de spoedcursus van de afgelopen achttien maanden ook knap zijn mannetje, maar El Karouani ziet nog voldoende groeipotentieel voor zichzelf. “Ik train er veel op om sneller druk op mijn directe tegenstander te zetten, zorgen dat er minder ballen voor worden gegeven vanaf mijn kant”, legt hij uit. “Daar is echt nog veel winst te behalen, dus ik hoop het team zo nog sterker te maken.” NEC heeft dit seizoen uitgesproken te willen strijden voor promotie en staat momenteel op de vierde plaats, met een achterstand van zes punten op de nummer twee Almere City, dat de onverstoorbare koploper SC Cambuur vooralsnog met een gat van drie punten als enige in het vizier houdt.

“Ik geloof er ondanks onze achterstand zeker in dat het kan om kampioen te worden met NEC”, klinkt het ambitieus uit de mond van El Karouani. “We spelen heel verzorgd voetbal, maar hebben onderweg wel een paar keer onnodig punten gemorst”, analyseert de linksback, die de jeugdigheid van de ploeg niet als een nadeel ziet. “Nee, het belangrijkste is dat we hard voor elkaar willen werken. Zelf ben ik een sociale jongen die met iedereen een praatje maakt en van grapjes houdt, maar op het veld staat de focus aan en ben ik volledig professioneel”, klinkt het plechtig. El Karouani wil niets liever dan promoveren en heeft daar alles voor over. “Natuurlijk het liefst als nummer 1, maar ik teken ook voor plek 2 in dit geval. Ik wil gewoon heel graag vooruit.”

Gijs Smal was vorig seizoen als linksback van FC Volendam goed voor tien assists en verdiende daarmee een transfer naar FC Twente. Souffian El Karouani: 'Had hij tien assists? Dan is het nu mijn doelstelling om dat te verbeteren.'

De woorden ‘een volgende stap maken’ komen diverse keren en met meerdere formuleringen terug in het gesprek, waarbij de jongeling in het midden laat of hij daarmee doelt op een transfer of door wil groeien met NEC, waar hij in het bezit is van een aflopend contract. De Nijmegenaren willen zijn sterke opmars belonen met een nieuwe overeenkomst, maar een akkoord ligt er nog niet. “Daar kan ik weinig over zeggen nu, want ik weet niet hoe het gaat lopen. Er is op dit moment ook wel belangstelling van andere clubs, maar dat is heel wat anders dan concrete interesse. Of dat er ook is, moet je aan de club vragen. Ik zit nu in ieder geval gewoon met plezier bij NEC en werk hier elke dag hard om mijn doelen voor dit seizoen waar te maken.”

In eerste instantie hoopte hij dit seizoen betrokken te zijn bij vijf goals, maar dat streven is inmiddels al verdubbeld. “Die vijf goals of assists had ik al snel te pakken, dus heb ik de lat iets naar boven bijgesteld. En als ik bij tien goals betrokken ben, zet ik in op vijftien. Zo blijf ik mezelf continu uitdagen”, legt El Karouani uit. Zijn gretigheid blijkt eens te meer als hij aan het einde van het gesprek wordt vergeleken met Gijs Smal, die vorig seizoen als aanvallende vleugelverdediger van FC Volendam een transfer naar FC Twente verdiende. “Hoeveel assists had hij dan? Oh, tien is best wel netjes als linksback. Dan ga ik proberen om dat te verbeteren, haha. Ik sta nu al op zes en heb nog meer dan twintig wedstrijden de tijd, dus is dat is mijn nieuwe doelstelling. En zorgen dat we promoveren natuurlijk.”