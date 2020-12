Jan Vertonghen had negen maanden last van klap tijdens duel met Ajax

Jan Vertonghen heeft veel last gehad van de klap op zijn hoofd die hij tijdens de halve finale van de Champions League tussen Tottenham Hotspur en Ajax (0-1) in april 2019 kreeg. De 33-jarige Belgische verdediger verliet the Spurs afgelopen zomer voor een dienstverband bij Benfica. Vorig seizoen moest hij het na de komst van José Mourinho geregeld stellen met een reserverol en in een podcast van Sporza vertelt Vertonghen dat dit mede te maken had met de gevolgen van de klap op zijn hoofd.

“Het feit dat ik op de bank zat, had niets met hem te maken. Ik zat in een periode dat ik niet kon brengen wat ik hoorde te brengen. Ik vond dat hij me eigenlijk nog veel opstelde voor wat ik liet zien. Dat had veel te maken met die klap tegen mijn hoofd tegen Ajax”, geeft Vertonghen te kennen. Na een botsing met Toby Alderweireld moest hij zich in de heenwedstrijd van de halve finale na 39 minuten spelen laten wisselen. Aanvankelijk leek de schade mee te vallen, want de ex-Ajacied bleek niks te hebben gebroken en geen hersenschudding te hebben opgelopen. Zodoende stond hij een week later ‘gewoon’ (met een masker) binnen de lijnen in de met 2-3 gewonnen return in de Johan Cruijff ArenA, die Tottenham een plaats in de Champions League-finale opleverde.

In de eindstrijd tegen Liverpool (0-2 nederlaag) speelde Vertonghen ook negentig minuten mee, maar later kreeg hij alsnog problemen. “Veel mensen weten dat niet, maar ik heb daar heel lang heel veel last van gehad: hoofdpijn en duizeligheid. Dat is nu de eerste keer dat ik dat zeg. Ik had niet mogen doorspelen, ik ben in totaal negen maanden aan het sukkelen geweest en daarom kon ik niet brengen wat ik wilde.”

Toen Vertonghen in februari van dit jaar in de replay van de FA Cup-ontmoeting met Southampton al vroeg in de tweede helft naar de kant werd gehaald en uitermate geëmotioneerd reageerde, dachten veel mensen dat zijn reactie gericht was aan het adres van Mourinho. “Bij die wissel dacht iedereen dat ik boos was op Mourinho, maar op dat moment kon ik gewoon niet meer”, blikt Vertonghen terug op dat moment. Mourinho benadrukte na het duel dat hij de 123-voudig Belgisch international niet wilde straffen.

“Ik had nog een jaar contract, dus ik moest spelen”, vervolgt Vertonghen, die vorig seizoen dertig officiële wedstrijden speelde en afgelopen zomer transfervrij de overstap naar Benfica maakte. Tot dusver kwam hij voor de Portugese topclub tot vijftien optredens. “Maar als ik speelde, speelde ik slecht. Niet veel mensen wisten dat, dat was mijn eigen keuze, het is geen verwijt naar iemand. Ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Het was wedstrijd na wedstrijd en training na training. Elke keer was er een nieuwe impact. Toen kwam die lockdown en heb ik twee maanden kunnen rusten en daarna was het beter.”