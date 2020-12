‘Het valt te bezien of Slot direct de juiste trainer voor Feyenoord zal zijn'

Rinus Israël hoopt dat de dinsdag officieel door Feyenoord aangestelde Arne Slot volgend seizoen flink mag investeren in de spelersgroep. De voormalig speler en trainer van de Rotterdamse club voorziet anders problemen voor de opvolger van Dick Advocaat in De Kuip. Aan de andere kant begrijpt Israël heel goed dat Slot ervoor kiest om zijn trainersloopbaan te vervolgen bij Feyenoord.

Israël vergelijkt de situatie van Slot met die van zichzelf. De oud-verdediger was tussen 1986 en 1988 de hoofdtrainer bij Feyenoord. "Onze situaties zijn vrij aardig te vergelijken. Het materiaal was niet top en er waren aardig wat financiële problemen", zo blikt hij terug op verzoek van De Telegraaf. "Ik hoop voor Arne dat hij straks flink mag investeren, dat ze hem dat tijdens de besprekingen wel hebben voorgehouden. Ik hoop dat dat zijn geluk is straks." Israël maakte zelf destijds de overstap van FC Den Bosch naar Feyenoord. "FC Den Bosch was wel een iets mindere club dan AZ, maar ik kreeg het redelijk op de rails. Arne heeft dat bij AZ gedaan. En ja, dan klopt een grote club als Feyenoord bij je op de deur en ga je."

"Ik begrijp hem volkomen", vervolgt Israël zijn analyse over het aanstaande huwelijk tussen Feyenoord en Slot. "Omdat ik er gevoetbald heb en met kampioenschappen, bekers, de Europa Cup en de wereldbeker van alles heb gewonnen vond ik Feyenoord vanzelfsprekend helemaal prachtig om er ook als trainer naar toe te gaan. Maar voor iedere coach blijft Feyenoord een grote club. Het is in Nederland een topclub en dat heeft vooral te maken met het verleden. Als je wordt benaderd vind je dat allemaal schitterend", aldus Israël.

Feyenoord maakt komst van Arne Slot wereldkundig

De Rotterdamse club heeft de opvolger van Dick Advocaat definitief binnen. Lees artikel

Stadionspeaker Peter Houtman vindt het geen probleem dat Slot als voetballer niet in de absolute top heeft gespeeld. "Dat heeft Leo Beenhakker ook niet, maar die was wel een peoplemanager en werd een heel grote trainer. Die kon goed met spelers omgaan en volgens mij kan Slot dat ook." Spitsentrainer Roy Makaay houdt een slag om de arm wat betreft de aanstelling van Slot. "Slot heeft bij AZ prima werk afgeleverd, nota bene in zijn eerste anderhalf jaar als hoofdtrainer. Maar het valt te bezien of hij dan direct de juiste trainer voor Feyenoord zal zijn. Maar waar voetballers zich in de kijker kunnen spelen, daar heeft Slot zich in de kijker gecoacht, dat zeker."

Makaay, die onder meer bij Bayern München speelde, kent de harde wetten van het topvoetbal. "Als je bij Feyenoord vier wedstrijden op rij een riante voorsprong verprutst, zoals AZ onder Slot overkwam, dan komen er bij Feyenoord andere krachten los dan bij AZ. Denk aan het legioen en aan een veel massalere media-aandacht. Dat is van een ander kaliber dan bij AZ", aldus de oud-spits, die weet dat de benadering bij Feyenoord volstrekt anders zal zijn voor Slot. "Je wordt als trainer van Feyenoord, als trainer van een club uit de traditionele top drie, ook anders beoordeeld. In een beetje groot voetballand wordt de trainer van een echte topclub met een vergrootglas bekeken."