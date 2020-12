Presidentskandidaat Barcelona stunt met billboard bij stadion Real Madrid

De campagnes rondom de presidentsverkiezingen bij Barcelona zijn momenteel in volle gang. Joan Laporta, één van de presidentskandidaten, heeft in dat kader een ludieke actie op touw gezet. De Spaanse bestuurder, tussen 2003 en 2010 ook al de preses van de Catalanen, heeft een billboard laten plaatsen op ongeveer tweehonderd meter afstand van het Santiago Bernabéu, de thuishaven van Real Madrid.

Het bord met daarop de afbeelding van Laporta werd dinsdagochtend geplaatst in de Spaanse hoofdstad. Als begeleidende tekst is gekozen voor 'Ganas de de volver a veros', wat zoiets betekent als 'Ik zie jullie graag snel weer terug'. Laporta lijkt daarmee aan te geven dat hij in januari graag het stokje overneemt van de huidige voorzitter Josep Maria Bartomeu. De presidentsverkiezingen bij de Catalaanse grootmacht staan voor 24 januari op de planning.

???? A 200 metros del Bernabéu https://t.co/q3QbxABCme — Diario AS (@diarioas) December 15, 2020

Laporta plaatste onlangs nog een kritische kanttekening bij het Camp Nou. De presidentskandidaat is van mening dat het nationale elftal van Spanje elders beter af is. "Luis Rubiales, president van de RFEF (Spaanse voetbalbond, red.), is een intelligent persoon. Hij weet dat het beter is om duels af te werken daar waar er meer aanhang is, zoals in Sevilla, Valencia en Madrid. Barcelona is wellicht niet de meest geschikte plaats. Voor Spanje zijn er geen positieve voorwaarden om in het Camp Nou te spelen", zo klonkt het in een interview met Marca.

Volgens verschillende Spaanse media is Laporta één van de favorieten voor de eindzege bij de presidentsverkiezingen van volgende maand. De ervaren bestuurder neemt het eind januari op tegen Víctor Font, Toni Freixa, Xavi Vilajoana, Emili Rousaud, Pere Riera, Lluís Fernàndez Alà en Jordi Farré.