Ronaldo doet opvallende ontboezeming: ‘Ik kijk daar liever naar dan voetbal’

Cristiano Ronaldo komt met een bijzondere onthulling op de proppen. De aanvaller van Juventus verkiest het kijken naar vechtsporten namelijk boven het bekijken van voetbalwedstrijden op de televisie. Ronaldo heeft daarnaast ook geregeld contact met kopstukken uit de UFC (Ultimate Fighting Championship) en de bokswereld, zoals de bekende Britse bokser Anthony Joshua.

"Voetballen is en blijft mijn passie, maar ik kijk liever naar andere sporten op televisie", verklapt Ronaldo in een documentaire van DAZN genaamd 'Parallel Worlds'. "Als ik zou moeten kiezen tussen voetbal en een bokswedstrijd of een UFC-gevecht, dan kies ik voor boksen of de UFC." De sterspeler van Juventus is al langere tijd een liefhebber van de bokssport. "Bij Manchester United had ik een trainer die met mij bokste. Die trainingen zijn ook nuttig voor je als voetballer, want je zintuigen worden erdoor verscherpt en je leert om te bewegen."

Ronaldo heeft zelfs ingangen in de Engelse bokswereld. "Afgelopen zomer had ik een gesprek met Anthony Joshua", aldus de 35-jarige aanvaller uit Portugal, die weet dat hij in de herfst van zijn loopbaan is aanbeland. "Op je 33ste weet je dat het allemaal minder gaat worden. Maar ik wil desondanks bij het voetbal betrokken blijven. Er zijn mensen die wellicht zullen zeggen: 'Cristiano Ronaldo was een geweldige speler, maar hij is wel traag geworden'. Dat wil ik voorkomen."

Volgens Ronaldo is het mentale aspect van een routinier ook zeer belangrijk. "Je kunt heel veel veranderen aan je lichaam, maar daar zit denk ik het probleem niet. Alles hangt af van je mindset, je motivatie en je ervaring. Het is al met al een complexe situatie. In topsport kun je echt volwassen worden. Kijk maar naar Roger Federer. Hij staat op zijn 37ste of 38ste nog steeds aan de top. In het boksen zijn er ook enkele voorbeelden te noemen."