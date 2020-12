AZ meldt langdurige absentie na aanvullend enkelonderzoek

Dani de Wit is voor langere tijd niet inzetbaar, zo maakt AZ dinsdag wereldkundig. De middenvelder raakte onlangs geblesseerd aan zijn linkerenkel in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen (1-2) en onderzoekt heeft uitgewezen dat hij voorlopig niet beschikbaar is voor interim-coach Pascal Jansen. De Wit haakte onlangs ook al af bij Jong Oranje wegens blessureleed.

De Wit reisde vorige week nog wel af met de selectie van AZ voor het uitduel met HNK Rijeka (2-1) in de Europa League, al bleef de middenvelder in Kroatië negentig minuten op de bank zitten. Voor de uitwedstrijd tegen FC Twente (1-3) van afgelopen zondag zat de voormalig Ajacied niet eens bij de selectie van de Alkmaarders. AZ kan nog niet met zekerheid zeggen wanneer De Wit zijn rentree kan maken op het trainingsveld, maar het lijkt erop dat hij na de winterstop pas weer kan aansluiten bij de A-selectie.

AZ kreeg De Wit in november geblesseerd terug van Jong Oranje. Vanwege een liesblessure miste hij de EK-kwalificatieduels van het elftal van bondscoach Erwin van de Looi met Jong Wit-Rusland (5-0 overwinning) en Jong Portugal (2-1 nederlaag). Jansen koos bij absentie van De Wit voor Albert Gudmundsson als centrale middenvelder tegen Rijeka, terwijl Calvin Stengs die positie invulde tegen FC Twente.