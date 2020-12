Arne Slot reageert: ‘Als een topclub als Feyenoord zich meldt...’

Feyenoord heeft Arne Slot dinsdagochtend gepresenteerd als de nieuwe trainer. De 42-jarige oefenmeester zet met ingang van komende zomer zijn handtekening onder een tweejarig contract, met een optie voor de Rotterdammers om deze verbintenis met nog een jaar te verlengen. Slot geeft op de website van zijn nieuwe werkgever te kennen dat hij uitermate blij en vereerd is met de door Feyenoord geboden mogelijkheid.

Slot was ‘verheugd’ dat Feyenoord hem bovenaan de verlanglijst zette op het moment dat Dick Advocaat zijn vertrek aankondigde. “Ik heb drieënhalf jaar met veel plezier gewerkt bij AZ (als assistent- en hoofdtrainer, red.) en ben de club en de spelers dankbaar voor de ontwikkeling die ik als trainer heb doorgemaakt. Deze stap naar Feyenoord is een hele mooie vervolgstap in mijn carrière. Als een topclub als Feyenoord zich meldt, dan ben je niet alleen vereerd maar zeker ook trots dat je deze stap kan maken”, reageert Slot, die bij Feyenoord in ieder geval John de Wolf als assistent krijgt.

"De afgelopen week is maar weer eens gebleken hoe groot de allure en impact van een club als Feyenoord is. Als speler en trainer heb ik daarnaast ervaren dat een volle Kuip toch wel heel bijzonder is. Dat ik vanaf volgend seizoen tweewekelijks als trainer een volle Kuip inloop is, helemaal in het licht van de huidige coronamaatregelen en beperkingen, een mooi vooruitzicht", vervolgt Slot in gesprek met Voetbal International. "Ik wil verder te allen tijde voorkomen dat het nu over mij gaat, want Feyenoord heeft dit seizoen nog veel om voor te spelen. Ik kijk met veel waardering naar de resultaten en de onverzettelijkheid van het Feyenoord van Dick Advocaat. Daarom vind ik het niet netjes om op dit moment, met de media te praten over mijn benoeming als hoofdtrainer van Feyenoord."

“Arne heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een succesvolle trainer met een herkenbare speelstijl, waarbij spelers zich uitstekend doorontwikkelen, wat voor Feyenoord natuurlijk heel belangrijk is”, zo luidt de reactie van technisch directeur Frank Arnesen op de aanstelling van Slot. Hij was sinds 2019 hoofdtrainer van AZ en eindigde in het vorige afgebroken Eredivisie-seizoen samen met Ajax bovenaan, maar moest twee weken geleden ondanks een tot het einde van het seizoen lopend contract het veld ruimen nadat de directie van de Alkmaarders lucht kreeg van de gesprekken met Feyenoord.

“Bovendien hebben we er groot vertrouwen in dat straks met hem de prestaties onder Dick Advocaats leiding een goed vervolg kunnen worden gegeven", stelt de technisch directeur van Feyenoord. Slot wordt aan het einde van het seizoen pas officieel gepresenteerd bij Feyenoord, volgens Arnesen om de selectie op het restant van dit seizoen met de huidige staf en selectie te houden. “Er is nog veel om voor te strijden. Bovendien willen we hier allemaal met goede prestaties in zowel de competitie als de beker zorgen dat Dick zijn loopbaan, in elk geval als clubtrainer, op een heel mooie manier kan afsluiten.”