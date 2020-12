Vitesse en Ajax roepen uniek experiment van Willem II halt toe

Willem II experimenteerde de afgelopen twee thuiswedstrijden met toegevoegde supportersgeluiden via de geluidsinstallatie van het Koning Willem II Stadion. Dit initiatief is afkomstig van de supporters, die zo de ‘beleving enigszins wilden laten terugkeren’ bij de wedstrijden zonder toeschouwers. Vitesse en Ajax roepen dit experiment nu echter een halt toe, want beide clubs gaan er volgens het Brabants Dagblad niet mee akkoord dat tijdens hun wedstrijden in Tilburg geluid uit de speakers te horen zal zijn.

De supportersgeluiden waren op 21 november voor het eerst te horen in het Koning Willem II Stadion, bij de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo. “Het is een mooi initiatief van onze fanatieke achterban om ons op alternatieve wijze het steuntje in de rug te geven dat we van ze gewend zijn maar nu moeten missen. We weten dat we door duizenden supporters vanuit huis gesteund worden, maar nu kunnen we ze ook indirect horen”, liet aanvoerder Jordens Peters voorafgaand aan dat duel weten op de officiële website van Willem II. De club communiceerde dat er na afloop geëvalueerd zou worden of de toegevoegde geluiden ook in het vervolg te horen zouden zijn.

Willem II won met 2-1 van VVV en de geluiden bevielen de staf en de spelers dusdanig goed, dat ze afgelopen zondag tijdens de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-3 nederlaag) ook te horen waren. De KNVB ging akkoord met de geluiden, onder de voorwaarde dat de bezoekende club geen bezwaar zou hebben. Bezoekende clubs kregen tevens de gelegenheid om eigen supportersgeluiden in te brengen. VVV en Sparta deden dit overigens niet, maar hadden tegelijkertijd geen bezwaar tegen het laten horen van de geluiden.

Vitesse en Ajax hebben nu wel bezwaar gemaakt tegen het laten horen van supportersgeluiden over de geluidsinstallatie. Dat betekent dat het de komende twee thuiswedstrijden weer stil zal zijn in het het Koning Willem II Stadion. In het restant van dit kalenderjaar speelt Willem II nog twee keer in eigen stadion: aanstaande donderdag in het kader van de TOTO KNVB Beker tegen Vitesse en op 23 december tegen Ajax. Tussendoor wacht voor de ploeg van trainer Adrie Koster nog een bezoek aan AZ.