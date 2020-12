France Football heeft alsnog plaats voor Cruijff in alternatief dreamteam

In het beste elftal aller tijden van France Football was maandag bij de bekendmaking geen plaats voor Johan Cruijff, wat hier en daar voor verbaasde reacties zorgde. Het Franse magazine oordeelde al snel dat één dreamteam wellicht niet voldoende is, waarna twee alternatieve elftallen met voormalig topspelers werden opgesteld. Hierin is naast Cruijff plaats voor nog enkele Nederlandse topspelers uit het verleden.

In Dream Team II krijgt Cruijff gezelschap van Frank Rijkaard. Daarnaast krijgen onder meer Zinédine Zidane, Roberto Carlos en Andrea Pirlo een eervolle vermelding. In Dream Team III is plaats ingeruimd voor Johan Neeskens en Marco van Basten. Edwin van der Sar, Wim Suurbier, Ronald Koeman, Ruud Krol, Clarence Seedorf, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp en Arjen Robben behoorden ook tot de 110 genomineerden, maar voor hen was er geen plaats in één van de drie droomelftallen. Omdat er dit jaar vanwege de coronacrisis geen uitreiking van de Ballon d'Or is, heeft France Football een zogeheten dreamteam geformeerd.

?After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time ! ? pic.twitter.com/FsKAoSyGZL — France Football (@francefootball) December 14, 2020

In het originele dreamteam van het voetbalmagazine wordt de voorhoede gevormd door Lionel Messi, Cristiano Ronald en de Braziliaanse Ronaldo, terwijl er ook plaats is voor Pelé en de onlangs overleden Diego Maradona. 140 voetbaljournalisten van over de hele wereld mochten in de afgelopen tijd het beste elftal aller tijden kiezen.

Dream Team I: Lev Yashin; Cafú, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Diego Maradona, Xavi, Lothar Matthäus, Pelé; Lionel Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo.

Dream Team II: Gianluigi Buffon; Carlos Alberto, Franco Baresi, Roberto Carlos; Zinedine Zidane, Andrea Pirlo, Frank Rijkaard, Alfredo di Stefano; Garrincha, Johan Cruijff, Ronaldinho.

Dream Team III: Manuel Neuer; Philipp Lahm, Sergio Ramos, Paul Breitner; Michel Platini, Johan Neeskens, Didi, Andrés Iniesta; George Best, Marco van Basten en Thierry Henry.