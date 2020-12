Stefan de Vrij wijst toptransfer van de hand

Real Betis ziet in Willian de ideale opvolger van Joaquin, die mogelijk na dit seizoen een punt zet achter zijn loopbaan. De Spaanse club denkt serieus na over een bod op de vleugelaanvaller, die afgelopen zomer neerstreek bij Arsenal. (El Gol Digital)

Arsenal heeft in de jacht op de handtekening van Amadou Diawara concurrentie gekregen van Leicester City en West Ham United. De middenvelder van AS Roma, moet naar schatting vijftien miljoen euro kosten. (LaRoma24)

Wolverhampton Wanderers is in de zoektocht naar een vervanger voor de geblesseerde Raúl Jiménez uitgekomen bij Salomón Rondón. De voormalig spits van Newcastle United staat onder contract bij het Chinese Dalian Pro. (The Sun)