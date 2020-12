Politie geeft beelden vrij van racistische FC Den Bosch-fans

De politie in Brabant heeft beelden vrijgegeven van twee supporters van FC Den Bosch die vorig jaar november Ahmad Mendes Moreira racistisch hebben bejegend. De aanvaller van Excelsior kreeg vanaf de Bossche tribunes discriminerende opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd, waarna de wedstrijd tijdelijk werd stilgelegd.

Op de website van Omroep Brabant is een video van ‘Bureau Brabant’ te zien, het opsporingsprogramma van de regionale omroep. Politie en justitie zijn meer dan een jaar na de racistische spreekkoren op zoek naar de twee en hoopt dat het vrijgeven van de beelden leidt tot een succesvolle afsluiting van de zoektocht.

"We hebben het onderzoek niet losgelaten", zei een woordvoerder eerder in gesprek met de regionale omroep. "Mensen moeten niet denken dat ze hiermee zomaar kunnen wegkomen." Eerder legde FC Den Bosch een aantal supporters al stadionverboden op, en werd er destijds bij alle wedstrijden in het betaald voetbal de eerste minuut na het beginsignaal niet gespeeld, om aandacht voor het onderwerp te vragen.

De spreekkoren maakten niet alleen nationaal maar ook internationaal veel (discussie) los. Toenmalig bondscoach Ronald Koeman sprak zijn afschuw uit, en in de daaropvolgende interland tegen Estland maakten Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong een mooi gebaar door hun beide armen voor de camera te houden en naar de huidskleuren te wijzen.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.