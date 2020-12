Peter Bosz: ‘We hebben zijn ouders beloofd dat school het belangrijkste is’

Peter Bosz pakte zondag met Bayer Leverkusen de koppositie in de Bundesliga, maar de trainer benadrukt tegelijkertijd dat hij met zijn ploeg aan het einde van de rit ‘in aanmerking hoopt te komen’ voor een ticket voor de Champions League. Bosz is vooral realistisch. “Bayern München, Borussia Dortmund en RB Leipzig eindigen echt wel bij de eerste drie”, vertelt de trainer van Bayer dinsdag in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Het nog altijd ongeslagen Bayer heeft na elf speeldagen een punt meer dan Bayern en Leipzig; Dortmund heeft zes punten minder en staat vijfde. En dat na een transferperiode waarin Kai Havertz en Kevin Volland vertrokken. Verder viel in juli met Paulinho nog een aanvaller weg met een gescheurde kruisband. “Met Patrik Schick is er ook een spits teruggekocht, maar de vervanger van Havertz is in principe Florian Wirtz, een talent van zeventien jaar. Verder hebben we veel langdurige blessures, onder wie onze spelmaker Charles Aranguiz, en zitten er momenteel door blessures en ziekte drie A-junioren van zeventien jaar op de bank, terwijl A-junior Wirtz al vrijwel alles speelt", vertelt Bosz.

“Als je dan na elf wedstrijden eerste staat in een competitie met Bayern, Dortmund, Leipzig en Borussia Mönchengladbach is dat wel uniek. De jongens doen het fantastisch. Echt. Petje af.” De verwachtingen rondom Wirtz zijn hooggespannen, maar Bosz benadrukt dat de tiener buiten de voetballerij ook nog echt een tiener is. “Afgelopen week had Florian op donderdagmorgen om zeven uur al een tentamen. Want die jongen gaat nog 'gewoon' elke dag naar school. Wij speelden 's avonds Europa League, een wedstrijd tegen Slavia Praag die ging om groepswinst. Het liefst heb ik hem dan op het veld, maar nu heb ik hem een keer buiten de selectie gelaten. Hij doet het uitstekend, heerlijk ventje om mee te werken.”

“Hij gaat 's morgens om 07.30 uur naar school, tot 09.30 uur. Dan is-ie om 9.45 uur op de club en beginnen we om 10.00 uur met de voorbereiding op de groepstraining van half elf. Uurtje trainen, want langer doe ik niet met zoveel wedstrijden kort op elkaar”, schetst Bosz de dagelijkse routine. “Dan is het 12.00 uur klaar, douchen en dan gaat-ie een hele middag terug naar school. Zijn ouders hebben we beloofd dat school nu nog het belangrijkst is. Hij zit in zijn laatste jaar.”

Bosz benadrukt dat Bayer in ieder geval op de vierde plaats wil eindigen en dat VfL Wolfsburg en Borussia Mönchengladbach daarom de voornaamste concurrenten zijn. “In mijn eerste halfjaar pakten wij plek vier, net voor Gladbach. Vorig jaar was het andersom. Terwijl we toch vijf punten méér haalden dan in dat seizoen mét een CL-ticket. Met 63 punten werden we ook nog de beste nummer vijf ooit in de Bundesliga-historie. Het zegt alles over hoe sterk de Bundesliga in de breedte is.”