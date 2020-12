De andere kant van Quincy Promes: ‘Paar belletjes waren voldoende geweest’

Erik ten Hag bouwde in zijn trainersloopbaan een reputatie op door voetballers, ondanks één of meerdere krasjes, weer tot bloei te krijgen. Zelfs de trainer van Ajax had waarschijnlijk niet voorzien dat Quincy Promes, die hij al kende uit hun gezamenlijke periode bij Go Ahead Eagles, als verdachte van een steekpartij in de cel zou belanden. Er is nog geen beslissing genomen of de aanvaller wordt voorgeleid aan de officier van justitie en tegelijkertijd rijst de vraag of Ajax tekort is geschoten in de begeleiding van de 28-jarige aanvaller.

Het Algemeen Dagblad wijst dinsdag erop dat de omgeving van ‘de zorgzame’ Promes profiteerde van zijn miljoenentransfers naar Moskou, Sevilla en Amsterdam. Ook 'de andere kant’ van de aanvaller komt aan bod. Het dagblad omschrijft, op basis van ‘bekenden’ rondom de aanvaller, de Oranje-international als ‘een feestganger die nog wel eens een opgefokte indruk wil maken’. Het dagblad insinueert dat ‘een paar belletjes naar Rusland, waar de topaankoop van Spartak Moskou zich buiten het veld meer dan eens negatief liet gelden’, voor Ajax genoeg zouden zijn geweest om zeker te weten dat Promes van bescherming moest worden voorzien om zichzelf en zijn club van misstappen te behoeden.

Zo dook Promes eerder dit jaar op in een videoclip van een rapper tegen wie achttien jaar cel is geëist. Daardoor heeft het er nu ook de schijn van dat Ajax in de begeleiding van Promes tekort is geschoten. “En toch denk ik dat dit ons, en elke andere club kan overkomen”, zegt een Eredivisie-directeur, wiens naam niet wordt genoemd. “Vergelijk het met corona. Op de club hanteren de jongens keurig de maatregelen, maar zodra ze hier van het complex rijden, kun je onmogelijk weten wat ze continu uitspoken.”

De anonieme bestuurder noemt vooral de zaakwaarnemer op als een van de mensen die invloed kan hebben op het gedrag van een speler. Een, eveneens anonieme, zaakwaarnemer denkt er het zijne van. “Clubs balen van zaakwaarnemers, vinden dat we te veel geld kosten, maar als er shit is kunnen we wel opdraven. Als het goed gaat, hoor je ze nooit. Zo werkt het een beetje.”

De zaakwaarnemer geeft aan dat in vrijwel alle spelerscontracten disciplinaire sancties zijn opgenomen die weinig effect sorteren. Bijvoorbeeld een boete ter hoogte van tien procent van het bruto maandloon. “Maar in de praktijk worden die nauwelijks gegeven. Net als de mogelijkheid tot ontbinden van het contract. Dat gebeurt wel, maar alleen als een speler weinig waarde vertegenwoordigt."

Ook zaakwaarnemers hebben geen oplossingen voor ‘foute vrienden’. “Die kun je niet uitzetten. Spelers zien ze als echte vrienden, terwijl agenten er juist van weg willen blijven.'' De Eredivisie-directeur stipt op zijn beurt het milieu aan waarin een speler opgroeit. “Voetballers hebben al een enorme aantrekkingskracht op de mensen om hen heen, laat staan als ze bakken met geld gaan verdienen. Dat zijn bedragen waar in sommige gevallen zelfs ouders van in de war raken.”