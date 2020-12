Sven Botman: ‘We gaan Ajax uit de Europa League knikkeren'

Sven Botman is dolblij met de koppeling aan voormalig werkgever Ajax in de Europa League. De twintigjarige verdediger maakte afgelopen zomer, zonder ook maar één minuut in de hoofdmacht te hebben gespeeld, voor een bedrag van minimaal acht miljoen euro de overstap naar Lille OSC. “Tegen je oude club in de Europa League. Dat wil toch iedereen? En hoe groot is die kans?”, vertelt Botman dinsdag in De Telegraaf. "We gaan Ajax uit de Europa League knikkeren", lacht hij.

Botman ziet het zelf niet als een kans om te laten zien dat directeur voetbalzaken Marc Overmars en trainer Erik ten Hag hem veel te makkelijk hebben laten gaan. “Ik ben blij met de stap die ik heb gemaakt en koester geen wraakgevoelens. Helemaal niet zelfs, omdat ik Overmars juist dankbaar ben. Hij wilde me eigenlijk helemaal niet kwijt. Maar ik wil de mannen nu wel laten zien hoe ik me heb ontwikkeld. Ik ben nu een speler van Lille. Dus ik ga er alles aan doen om een ronde verder te komen.”

Lille presteert dit seizoen zeer sterk en deelt de koppositie in de Ligue 1 met Olympique Lyon. Regerend landskampioen Paris Saint-Germain heeft slechts een punt minder: 28 om 29. Botman is een onbetwiste basiskracht bij de Noord-Fransen en krijgt veel hoge cijfers van de kranten. Dat is tegelijkertijd toch de waardering die hij bij Ajax miste. “Ja, wel een beetje. Vanaf het moment dat ik na mijn verhuurperiode bij SC Heerenveen terugkwam bij Ajax, kreeg ik nooit echt het gevoel dat ik erbij hoorde. Daarom heb ik uiteindelijk ook zelf met mijn zaakwaarnemers Nikkie Bruinenberg en Fulco van Kooperen aangegeven dat een vertrek misschien beter was. En dat Lille bij me past, blijkt nu wel.”

“Elke jonge voetballer heeft vertrouwen nodig.” Lille en Ajax zijn geen onbekenden van elkaar. Het team van Ten Hag versloeg Lille afgelopen seizoen tweemaal in de groepsfase van de Champions League: 3-0 en 0-2. “Ik heb die wedstrijden vanuit Heerenveen gezien en Ajax was twee keer de betere. Maar dat zegt niks. Tijden veranderen. Het zou dom zijn als Erik ten Hag zich op die twee wedstrijden in 2019 blindstaart.”

Lille eindigde in de groepsfase van de Europa League als tweede achter AC Milan. Met elf punten uit zes duels bleef de ploeg zowel Sparta Praag als Celtic voor. Ajax eindigde tegelijkertijd als derde in de Champions League. Botman denkt niet dat er een uitgesproken favoriet is voor de duels op 18 en 25 februari. “Door hun Champions League-avonturen zullen veel mensen ’Ajax’ zeggen. Maar wij doen het met Lille op dit moment gewoon heel erg goed en zijn tegen grote clubs op ons best. Onze kans is minimaal vijftig procent. Maar laat ze ons maar onderschatten.”