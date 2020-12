Ruud Gullit maakt zich zorgen over Nederland: ‘Danny Buijs begrijpt het wel’

Ruud Gullit vraagt zich af waarom het de Nederlandse clubs niet gelukt is om een volgende stap in Europa te maken. De oud-voetballer denkt dat de eliminatie van Willem II, AZ en Feyenoord in de Europa League én de uitschakeling van Ajax in de Champions League mede zit in de benadering dat in Nederland ‘lekker voetballen en dominant willen zijn’ belangrijk is. “Maar op een trofee staat niet de manier waarop je speelt”, benadrukt Gullit dinsdag in zijn column in De Telegraaf.

Marco van Basten stelde zondagavond bij Ziggo Sport dat hij de spelers van Ajax niet zag knokken voor een goed resultaat tegen Atalanta, of duels zag aangaan. “Het facet van ‘over mijn lijk’ ontbreekt te vaak bij Nederlandse ploegen”, beaamt ook Gullit. “Talent is in overvloed aanwezig, maar er wordt meer gevraagd.” Hij wijst op Virgil van Dijk, Sven Botman en Mitchel Bakker. “Verdedigers die we nauwelijks zagen staan en nu bij Liverpool, Lille OSC en Paris Saint-Germain spelen en belangrijk zijn.”

“Verdedigen hoort erbij, maar niet in Nederland. In de sterke Premier League en Franse Ligue 1 staan ze tegen topspitsen en worden ze alleen maar beter, geven ze ook zelf aan.” In het Nederlandse profvoetbal ontbreken trainers die hier hun voordeel mee doen, zo oordeelt de Europees kampioen van 1988. “Danny Buijs bij FC Groningen heeft het wel begrepen. Tegen zijn ploeg krijgt geen enkele tegenstander iets voor niets. Die gaan geen positiespel spelen tegen Ajax of netjes van achteruit opbouwen.”

Gullit doelt op de 1-0 overwinning van FC Groningen eerder dit seizoen tegen Ajax. “Hij liet FC Groningen de lange bal spelen, het gevecht aangaan met de Ajacieden, z’n ploeg knokte zich leeg met een resultaat in de vorm van een overwinning als beloning. Veel andere trainers bij de mindere goden in Nederland geven me het idee dat ze mooi, verzorgd voetbal van achteruit willen spelen om zo voor zichzelf de weg te plaveien naar een trainerspost bij de top-vier. Maar volgens mij staan prijzen en zeges beter op je cv dan alleen mooi spel. Als ik bij AC Milan van de veertig duels er tien mooi speelde, was het veel. De rest was knokken voor elke meter.”

Het initiatief om met België een BeNeLiga te vormen zou in de optiek van Gullit welkom zijn voor de Nederlandse topclubs. “Dan komen ze in aanraking met de Belgische manier van voetbal. Ook zij kunnen voetballen, maar het accent ligt iets meer op kracht, fysiek en verdedigend spel. Daartegen moet je je als Nederlandse club wapenen, wat automatisch zorgt voor meer weerstand, waar je vervolgens je voordeel mee kan doen als je uitkomt in de Europese bekertoernooien. Laten we de realiteit van het internationale voetbal niet uit het oog verliezen, want anders speel je op termijn geen enkele rol van betekenis meer.”