KNVB houdt Eric Gudde langer aan boord: ‘Hij leidt met een enorme drive’

De KNVB heeft Eric Gudde herbenoemd als voorzitter bestuur betaald voetbal, zo maakt de voetbalbond bekend. De 66-jarige bestuurder blijft daardoor de functie bekleden tot 1 oktober 2021. Op dat moment bereikt Gudde de pensioengerechtigde leeftijd. Tegelijkertijd is Jan Dirk van der Zee herbenoemd als directeur-bestuurder van de sectie amateurvoetbal van de KNVB.

Jan Smit, voorzitter van de raad van commissarissen, geeft uitleg op de site van de voetbalbond. "Eric leidt het Nederlandse betaald voetbal met een enorme drive door de coronacrisis", aldus de voormalig voorzitter van Heracles Almelo. "Misschien heeft Eric daardoor wel meer op zijn bordje gekregen dan voorgaande directeuren bij betaald voetbal. Dat hij tot zijn pensioen aanblijft, betekent hopelijk dat hij het betaald voetbal uit de coronacrisis kan leiden."

Gudde is sinds 2017 werkzaam voor de KNVB. De geboren Schiedammer was dit jaar betrokken bij de stemming onder de betaaldvoetbalclubs die ervoor zorgde dat er geen promotie en degradatie plaatsvond in het Nederlandse betaald voetbal. Het is voor het eerst dat de bestuurder is herbenoemd in zijn functie voor de KNVB. Gudde was voor zijn dienstverband bij de voetbalbond tien jaar lang algemeen directeur van Feyenoord. Daarvoor werkte hij lange tijd voor de belastingafdeling van de gemeente Rotterdam.