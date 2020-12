Koopmeiners opnieuw gelinkt aan club die hij vorig jaar al volgde op Instagram

Spartak Moskou heeft concrete interesse in de diensten van Teun Koopmeiners, zo meldt RB-Sport. Volgens de Russische sportpagina is Spartak in zijn zoektocht naar versterkingen op het middenveld uitgekomen bij de aanvoerder van AZ, die volgens de berichtgeving vorig jaar al nadrukkelijk in de belangstelling van de club stond.

Het is dus niet de eerste keer dat Oranje-international in verband wordt gebracht met een transfer naar de huidige nummer twee van de Premjer-Liga. Volgens het Russische sportblad Sport Express was Koopmeiners in 2019 namelijk ook al in gesprek met de club om Guus Til achterna te gaan, die op dat moment ook net de overstap van AZ naar Moskou had gemaakt. Tot een overeenkomst kwam het toen niet, maar de nieuwssite wist destijds wel te vermelden dat de middenvelder Spartak Moskou was gaan volgen op Instagram. Inmiddels is Koopmeiners overigens niet meer terug te vinden in het rijtje volgers op de Instagram-pagina van Spartak Moskou.

Zeker met het zomerse vertrek van Til is de spoeling dun geworden op het middenveld van Spartak. Til maakte in augustus 2019 de overstap naar de Russische club, maar zijn dienstverband in de hoofdstad was uiteindelijk geen onverdeeld succes. Mede vanwege blessures kwam de voormalig aanvoerder van AZ vorig seizoen tot slechts twee doelpunten in achttien competitieduels, waarna hij een jaar later alweer de uitgang koos voor een avontuur bij Freiburg.