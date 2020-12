Roda JC laat zich de kaas van het brood eten in spannend duel

Roda JC Kerkrade heeft maandagavond in de slotminuten van de wedstrijd tegen Helmond Sport de overwinning uit handen gegeven. Het slotduel van de zestiende speelronde in de Keuken Kampioen Divisie eindigde in Kerkrade in 2-2. Het was wel de vijfde keer op rij dat Roda ongeslagen bleef, waardoor de ploeg nu met 22 punten de negende plaats op de ranglijst bezet.

Het was Roda JC dat vanaf de eerste fluitsignaal nadrukkelijk op zoek ging naar de openingstreffer, maar verder dan het uitdelen van enkele speldenprikjes kwamen de Limburgers in de beginfase niet. Na een half uur spelen kreeg de thuisploeg dan toch waar het recht op had. Thijmen Goppel snelde richting het zestienmetergebied om vervolgens een teruglegbal te geven aan Erik Falkenburg, die vanaf de rand van de zestien fraai binnenschoof: 1-0. Kort voor rust kwam Helmond Sport dicht bij de gelijkmaker nadat Xander Lambrix bijna zijn eigen doelman passeerde, maar Jan Hoekstra reageerde attent.

Ook na de rust was Roda de bovenliggende partij en de Limburgse aanvalslust leverde halverwege de tweede helft een verdubbeling van de marge op. Goppel snelde het strafschopgebied binnen en in een poging ruimte te creëren voor het schot werd zijn standbeen onderuitgehaald, waarop Edgar Bijl naar de stip wees. Roland Alberg maakte vanaf elf meter geen fout en schoot koelbloedig de 2-0 binnen.

Vlak na de tweede tegentreffer werd Helmond wakker en kwam het met een succesvolle tegenstoot. Lance Duijvestijn werd aangespeeld aan de rechterkant van de zestien, waarna hij wegdraaide bij zijn directe tegenstander en overtuigend afdrukte in de korte hoek: 2-1. De Brabanders voelden dat er meer inzat en een kwartier voor tijd begon de ploeg aan een agressief slotoffensief. Uiteindelijk werd de strijdlust van Helmond in de laatste minuut van de reguliere speeltijd beloond. Robert Klaasen veroorzaakte een penalty, waarna Jelle Goselink dankbaar profiteerde van het buitenkansje: 2-2.