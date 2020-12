Derksen: ‘Misschien was dit wel het domste wat Promes kon zeggen’

Ook in Veronica Inside bleef de aanhouding van Quincy Promes als vanzelfsprekend niet onbesproken. Johan Derksen zegt 'niet geschrokken' te zijn van de feiten waar de aanvaller van Ajax van wordt verdacht. "Als het waar is, dan is het wel verklaarbaar", stelt de analist maandagavond. Promes zit vast op verdenking van het neersteken van zijn neef, maar de 28-jarige voetballer ontkent alle betrokkenheid.

Derksen baseert dat op het verleden van Promes. "Die jongen is altijd heel lastig geweest bij zijn clubs, een paar jaar geleden sloeg hij zijn vriendin in elkaar op Ibiza", doelt hij op een incident uit de zomer van 2018. "Dat is ook een politiezaak geweest. Dus het is een jongen die de woede niet kan beheersen op een of andere manier. Ik denk ook niet dat Ajax die jongen nu moet laten vallen, want het is structureel. Het is een soort patiënt wanneer het om emotie en woede gaat. En ik denk dat die jongen een soort cursus van woedebeheersing moet krijgen."

Presentator Wilfred Genee licht het incident uit Ibiza nog wat verder toe. "Dat is nooit echt groot geworden", aldus Genee. "Het ging om zijn vriendin, waar hij ook drie kinderen mee heeft. Die had hij ook geslagen, maar ze had geen aangifte gedaan. Zo lijkt het ook in deze zaak, dat die neef in eerste instantie geen aangifte had gedaan, omdat hij natuurlijk geschrokken was van de hele situatie. Hij zegt dat hij er niet bij was, maar er zijn inmiddels drie getuigen, heb ik net doorgekregen van John van den Heuvel, die hebben gezien dat dit gebeurd is."

Ook René van der Gijp weet van de zaak uit Ibiza. "Hij is toen zaterdagavond in een cel gezet, zondag het land uit gegooid", zegt de oud-rechtsbuiten. "Dat doen ze niet voor niks. Anders mag je wel je vakantietje afmaken, hoor." Derksen reageert hoogst verbaasd op de ontkenning van Promes met betrekking tot het steekincident. "Nu zegt hij dat hij er helemaal niet bij was, maar misschien is dat wel het domste wat hij kon zeggen", aldus de analist. "Die politie gaat niet iemand arresteren als ze daar niet de getuigenissen voor hebben. Anders zegt de officier van justitie: 'Wat zijn jullie aan het rommelen?'"

Derksen vindt verder dat Ajax Promes hulp moet bieden. "Ik hoor links en rechts dat hij ontslag op staande voet moet krijgen", aldus de oud-voetballer. "Maar dat past helemaal niet binnen de geschiedenis van Ajax. Patrick Kluivert reed de directeur van de schouwburg in Vlaardingen dood, bleef vrolijk voetballen, reed twee dagen later door een rood stoplicht en werd daarna nog een keer met drank op op een scooter gepakt. En die mocht gewoon door blijven voetballen. In de Raad van Commissarissen zit Danny Blind, die reed met een zatte kop tegen een auto met een vrouw met een baby erin. Die functioneert nog prima binnen Ajax. Het is niet zo dat Promes op basis hiervan zomaar eruit moet worden geschopt, dat past niet bij Ajax. Ik vind ook: als werkgever moet je heel sociaal met dit soort gevallen omgaan."