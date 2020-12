Kieft verbaasd om uitspraak van Ihattaren: ‘Hoe is dat in godsnaam mogelijk?’

Wim Kieft heeft zich gestoord aan de hosannastemming rond Mohamed Ihattaren afgelopen zondag. De analist van Veronica Inside vindt het vrij normaal dat de aanvallende middenvelder van PSV 'een keer een bal erin schiet', en verbaast zich erover dat Ihattaren blijkbaar nog niet goed weet wat het vak van profvoetballer inhoudt. "Ik vond het allemaal zo overdreven met die Ihattaren. Kom op, zeg", verzucht Kieft maandagavond.

Ihattaren was tegen FC Utrecht (2-1 winst) belangrijk door een bal vanaf de rand van de zestien schitterend in de kruising te schieten. "Dan hoor ik hem later zeggen: 'Ja, ik moet het nog leren hoe het als prof is, hoe ik moet trainen.'", aldus Kieft. "Maar hij zit toch al in dat hele jeugdtraject van PSV? Dan denk ik: hoe is dat nou in godsnaam mogelijk? Dan hebben jullie dus een beetje gefaald in die opleiding, dat zo'n jongen dat niet begrijpt hoe dat moet."

Kieft vindt dat er van Ihattaren op alle vlakken meer verwacht mag worden. "Ik ben ook achttien geweest, toen begreep ik echt wel hoe dat moest", zegt de oud-spits. "Dat je een beetje moet opletten met eten. En dat je goed moet kijken hoe die anderen dat allemaal doen. En dan zijn ze allemaal zo blij voor hem, maar je mag toch wel iets meer verwachten van zo'n jongen, ook al ben je achttien. En dan staan we allemaal op de banken omdat hij die bal erin schiet. Nou ja, dat mag ook wel een keer, toch?"

Ihattaren kreeg de afgelopen tijd begeleiding van een personal trainer. "Het is een heel ontwapend jongetje, met hemzelf is op zich niks mis", vindt Kieft. "Maar dat hij zo op weg geholpen moet worden door PSV, dat moet hem ook aan het denken zetten. Dat privéding is natuurlijk vreselijk. Hij moet niet denken, en ik hoop dat hij dat niet denkt, dat hij er nu is. Want het moet echt véél meer, echt véél meer, als je zulke kwaliteiten hebt. Enorm veel aanleg, er wordt wel wat meer gevraagd in de top."

Johan Derksen is het 'helemaal eens' met Kieft. "Maar die Ihattaren, we moeten goed begrijpen: die jongen is een teenager, hè", aldus Derksen. "Die jongen is doorgebroken, zijn vader is overleden, hij kwam op eigen benen te staan. Hij krijgt een veel te dure en grote auto. Aan die bolle kop van hem te zien had hij een tijdje niet zo netjes geleefd, het hoort allemaal bij zijn leeftijd. Alleen vind ik het gek dat PSV er zolang over gedaan heeft. Als je dat signaleert, dan grijp je meteen in. Er is dus helemaal geen toezicht bij PSV op dit soort jongens."