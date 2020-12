Petr Cech (38) maakt na 446 dagen rentree in betaald voetbal als doelman

Petr Cech staat maandagavond onder de lat bij de beloften van Chelsea. De 38-jarige Tsjechische doelman is sinds anderhalf jaar gestopt met zijn voetballoopbaan, maar verdedigt maandag het doel van Chelsea Onder-23 in de wedstrijd tegen de beloften van Tottenham Hotspur. De goalie vervangt de negentienjarige Karlo Ziger, die in de 'coronabubbel' van het eerste elftal dient te blijven en daardoor niet mee kan doen.

Cech is momenteel werkzaam als adviseur van Chelsea, maar de keeper gooide zijn handschoenen nooit weg. De Tsjech, die in totaal tot 494 officiële duels voor the Blues kwam, werd dit seizoen voor de zekerheid als vijfde doelman ingeschreven door Chelsea in de Premier League. "Dat hij nu op onze spelerslijst staat, is geen actie uit romantiek", zei manager Frank Lampard daar toen over.

Chelsea trok afgelopen zomer Edouard Mendy aan van Stade Rennes als nieuwe eerste doelman, waarin Cech een bemiddelende rol had. "We verwachten niet dat we Petr in hoeven te zetten", aldus Lampard. "Maar als we toch in een crisis terechtkomen, dan is er niemand beter om op te stellen dan Petr. Hij is nog altijd topfit en is eigenlijk te vroeg gestopt."

Maandag krijgt Cech dus de kans om zijn waarde te bewijzen voor het beloftenelftal van Chelsea, dat uitkomt in de Premier League 2. In die competitie zijn drie dispensatiespelers toegestaan. Ook Danny Drinkwater, die bij Chelsea volledig uit de gratie is geraakt, speelt mee. Het is 446 dagen geleden dat Cech voor het laatst een officiële profwedstrijd speelde. De goalie sloot zijn loopbaan oorspronkelijk af bij Arsenal in de verloren Europa League-finale van 2019, nota bene tegen zijn huidige club Chelsea (4-1).