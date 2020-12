‘Klaas-Jan Huntelaar zei: ‘Joh, als je er geen zin in hebt, rot dan op’’

Nadat Klaas-Jan Huntelaar afgelopen week wereldkundig maakte dat hij gaat stoppen met voetballen, werd zijn voormalig trainer Gertjan Verbeek gevraagd herinneringen op te halen die hij heeft aan de samenwerking met de spits. In een video-item van FOX Sports beschrijft Verbeek met een smakelijke anekdote onder meer het fanatisme van de spits.

De analist annex trainer herinnert zich nog goed hoe enorm gedreven zijn pupil was bij sc Heerenveen. Niet alleen tijdens de wedstrijden en op de trainingen wilde Huntelaar het maximale uit zichzelf halen, maar ook buiten de verplichte trainingsuren was de goalgetter ongekend fanatiek. “Hij was heel erg bezig om beter te worden in alles. Dat betekent dat hij voor de training al bezig was, maar ook na de training”, luidt Verbeek zijn verhaal in.

"Een mooi voorvalletje was de situatie met Boy Waterman; dat was niet de grootste liefhebber om na de training nog wat extra te doen. Die stond dan een beetje halfbakken in de goal en af en toe reageerde hij dan op een schot, waarop Klaas-Jan zei: ‘Joh, als je nou geen zin meer hebt, rot dan op. Dan doe ik het wel zonder keeper: ik heb jou niet nodig.'" Volgens de toenmalige oefenmeester van de Friezen omschrijft de anekdote het uitzonderlijke fanatisme van Huntelaar. “Het laat zien hoe graag hij beter wilde worden en dat hij Heerenveen niet zag als zijn laatste en enige club”, besluit Verbeek.

Huntelaar en Verbeek werkten samen bij Heerenveen in de seizoenen 2004/05 en 2005/06, toen de oefenmeester zijn spits halverwege het seizoen zag vertrekken naar Ajax. In zijn eerste seizoen onder Verbeek kwam de goaltjesdief tot 17 treffers in 31 competitieduels; het jaar erop had Huntelaar maar 15 Eredivisie-wedstrijden nodig om tot hetzelfde doelpuntenaantal te komen.