Openbaar Ministerie stelt geduld van Quincy Promes op de proef

Het is nog onduidelijk of Quincy Promes langer dan drie dagen in de cel moet blijven, zo meldt De Telegraaf. De aanvaller van Ajax, die vastzit op verdenking van een steekpartij, heeft nog niet te horen gekregen of zijn inverzekeringstelling (een standaardtermijn van maximaal drie dagen) wordt verlengd.

Promes is sinds zondag in verzekering gesteld en blijft dus maximaal tot woensdag in de cel. Hoewel het streven van de politie is om het onderzoek binnen deze termijn van drie dagen af te ronden, kan de inverzekeringstelling eenmaal met drie dagen worden verlengd als dit noodzakelijk is. Hierbij wordt het onderzoeksbelang afgewogen tegen de persoonlijke belangen van de verdachte.

Het Openbaar Ministerie heeft nog niet besloten wanneer Promes wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. Normaal gesproken moet dit binnen drie dagen gebeuren, maar het OM heeft dus de mogelijkheid om die periode met drie dagen te verlengen. Bij het voorleiden aan de rechter-commissaris wordt de aanhouding voor het eerst gerechtelijk getoetst. Tot aan dit moment is het de politie en de officier van justitie geweest die bepaald hebben dat Promes vast moet zitten.

Promes werd zondagochtend gearresteerd op verdenking van een steekpartij. De vleugelspits van Ajax zou zijn neef in zijn knie hebben gestoken, die daarbij ernstig letsel zou hebben opgelopen. Promes ontkent iedere betrokkenheid, zo liet zijn advocate Manon Aalmoes weten. Haar verklaring staat haaks op die van Yehudi Moszkowicz, de advocaat van de neef van Promes die werd gestoken. Op mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg staat een maximaal gevangenisstraf van vier jaar.