Lionel Messi en Cristiano Ronaldo in Ballon d'Or beste team aller tijden

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo behoren tot het Ballon d'Or Dream Team van France Football. De sterren van Barcelona en Juventus kregen voldoende stemmen van 140 journalisten voor een plek in het beste elftal aller tijden. Messi en Ronaldo zijn de enige twee nog actieve voetballers in het team.

France Football reikt normaal gesproken in deze tijd van het jaar de Ballon d'Or, de prijs voor beste voetballer ter wereld, uit, maar het Franse tijdschrift besloot de prestigieuze prijs vanwege de coronacrisis dit jaar niet uit te reiken. In plaats daarvan kwam het Ballon d'Or Dream Team, waarvoor voetbalsupporters middels een stemming de genomineerden mochten bepalen. 140 journalisten kozen op basis van de genomineerden elf spelers voor in het elftal.

Per positie waren tien spelers genomineerd. Onder hen waren twaalf Nederlanders: Edwin van der Sar, Wim Suurbier, Ronald Koeman, Ruud Krol, Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Johan Neeskens, Clarence Seedorf, Johan Cruijff, Marco van Basten, Dennis Bergkamp en Arjen Robben. Geen van de oud-internationals wist het uiteindelijke elftal te halen.

Zo werd Lev Yashin gekozen als beste doelman, waar ook Gianluigi Buffon, Manuel Neuer en dus Van der Sar tot de genomineerden behoorden. Op rechtsback kreeg Cafu de voorkeur boven onder meer Suurbier en Philipp Lahm. Franz Beckenbauer is volgens de journalisten de beste centrumverdediger ooit, beter dan Koeman, Sergio Ramos en Fabio Cannavaro. Paolo Maldini werd uitgeroepen tot beste linksback, voor Krol, Marcelo en Roberto Carlos.

Lothar Matthäus en Xavi werden gekozen als verdedigende middenvelder, terwijl ook Andrea Pirlo, Sergio Busquets en Steven Gerrard waren genomineerd. Diego Maradona en Pelé zijn de aanvallende middenvelders in het team, zij kregen de voorkeur boven Gullit, Zinédine Zidane, Francesco Totti, Andrés Iniesta en Michel Platini. Messi is als rechterspits gekozen, voor Robben, Luís Figo en George Best. De Braziliaanse Ronaldo kreeg als spits de voorkeur boven Cruijff, Van Basten, Bergkamp en Romario. Op links won Cristiano Ronaldo het van Ronaldinho, Rivaldo, Thierry Henry en Ryan Giggs.

Ballon d'Or Dream Team: Lev Yashin; Cafu, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi, Lothar Matthäus, Diego Maradona, Pelé; Lionel Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo