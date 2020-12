Lille OSC blij met loting tegen Ajax: ‘Ik zie ernaar uit om Dusan Tadic te zien’

Door de spelersgroep van Lille OSC wordt verheugd gereageerd op de loting tegen Ajax in de zestiende finales van de Europa League. Sven Botman ziet het weerzien met zijn oude club als een kans om te bewijzen dat hij zich ontwikkeld heeft, terwijl zijn partner in het centrum van de verdediging, José Fonte, ernaar uitziet om Dusan Tadic te treffen. Tadic en Fonte kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij Southampton.

Fonte, aanvoerder van Lille, spreekt van een 'interessante loting'. Hij kan zich het tweeluik tegen Ajax van vorig seizoen in de groepsfase van de Champions League niet goed herinneren. Ajax won met 3-0 en 0-2; het duel in Amsterdam vormde voor Fonte zijn debuut in de Champions League. "Het blijft een speciaal moment in mijn carrière", aldus de Portugees. "Ajax is een grote club met een rijke historie in Europa. Het is een genot om ze weer te treffen. Ik kijk er ook naar uit om Tadic weer te zien. Om al die redenen kunnen we niet wachten om Ajax in de volgende ronde te treffen."

Fonté is niet de enige speler van Lille die blij was met de koppeling met Ajax. Botman ziet ernaar uit om oog in oog te staan met de club die hij afgelopen zomer voor circa zeven miljoen euro verliet. Hij noemt zich in gesprek met De Telegraaf nog steeds fan van Ajax, maar zal die gevoelens opzijzetten op 18 en 25 februari. "Dan gaan we Ajax uit de Europa League knikkeren", zegt Botman lachend. "Dat we nu tegen elkaar loten, is bizar. Bizar leuk."

José Fonte en Dusan Tadic in hun gezamenlijke tijd bij Southampton.

Botman verwacht 'twee prachtige potten'. Hij had Ajax het liefst later in het toernooi getroffen, geeft hij toe. "Maar kom op, man: tegen je oude club in de Europa League. Dat wil toch iedereen. En hoe groot is die kans?" Hij ziet het tweeluik niet als een kans om te bewijzen dat dat Marc Overmars en Erik ten Hag hem te snel hebben laten gaan. "Ik ben blij met de stap die ik heb gemaakt en koester geen wraakgevoelens."

"Helemaal niet zelfs, omdat ik Marc Overmars juist dankbaar ben. Hij wilde me eigenlijk helemaal niet kwijt. Maar ik wil de mannen nu wel laten zien hoe ik me heb ontwikkeld. Ik ben nu een speler van Lille. Dus ik ga er alles aan doen om een ronde verder te komen", maakt de twintigjarige stopper duidelijk. "Hopelijk kunnen de fans van Ajax en Lille erbij zijn. Al lijkt die kans me op dit moment groter in Frankrijk dan in Nederland."