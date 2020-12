Neymar dit jaar niet meer in actie; aanslagpleger maakt excuses

Paris-Saint Germain moet het de komende weken doen zonder Neymar. De vedette werd zondagavond in het duel met Olympique Lyon (0-1 verlies) stevig naar de grond gewerkt door Thiago Mendes, die maandag via Instagram zijn verontschuldigingen aanbood aan het adres van de Braziliaan. De actie van de middenvelder van Lyon werd door scheidsrechter Benoît Bastien bestraft met een rode kaart.

Verschillende Franse media melden dat Neymar naar verwachting de komende drie weken niet in actie komt namens PSG. Het lijkt te gaan om een verstuiking van zijn linkerenkel. Aanvankelijk werd het ergste gevreesd voor Neymar, nadat de aanvaller van achteren naar de grond werd gewerkt en vervolgens huilend per brancard het veld moest verlaten. De verwachting is dat Neymar op tijd hersteld is voor het treffen met Barcelona, waar PSG het tegen opneemt in de achtste finales van de Champions League. De UEFA heeft de heenwedstrijden ingepland op eind februari, de returns vinden begin maart plaats.

Mendes heeft zich maandag via Instagram verontschuldigd voor zijn actie op Neymar. "Fouten gebeuren, maar ik ben hier om me te verontschuldigen. Ik hoop dat het niets ernstigs was", aldus de middenvelder van Lyon. Het betekent voor Neymar zijn tweede blessure van het seizoen, nadat hij eerder aan de kant zat met een peesblessure in zijn bovenbeen. Door de nederlaag op Lyon heeft PSG de koppositie in de Ligue 1 moeten overdragen aan Lille OSC, de komende tegenstander van Ajax in de Europa League. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam van de voet van Tino Kadewere.