Evra komt met bizar verhaal: ‘Henry deed de tv uit omdat Xhaka aanvoerder was’

De malaise bij Arsenal werd zondagavond tegen Burnley (0-1 verlies) andermaal blootgelegd. Granit Xhaka benadeelde na een uur spelen zijn ploeg met een rode kaart en tot overmaat van ramp werkte Pierre-Emerick Aubameyang de bal tien minuten later achter zijn eigen doelman. Het resultaat was een vijftiende plaats in de Premier League. Oud-speler Emmanuel Frimpong kwam nog dezelfde avond met een oplossing voor Arsenal: "Verkoop Xhaka en haal mij transfervrij."

Frimpong staat bekend om zijn tweets met een humoristische ondertoon en de voormalig voetballer deinst niet terug voor een stevige mening als zijn oud-werkgever in een vormdip verkeert. "Laten we Arsenal met onmiddellijke ingang ontbinden", slingerde Frimpong de wereld in via Twitter na de nederlaag van Arsenal tegen Burnley. Frimpong, die als negenjarige bij Arsenal binnenkwam, doorliep de jeugdopleiding van de Londenaren en speelde in totaal dertien jaar in het shirt van the Gunners. Hij debuteerde in 2011 in de Premier League en speelde uiteindelijk zes competitiewedstrijden, voordat hij in 2014 vetrok. .

Naast Frimpong blijkt ook Thierry Henry geen groot fan van de Zwitserse international. Henry zou in het verleden tegen landgenoot Patrice Evra hebben gezegd dat hij weigerde Arsenal te kijken zolang Xhaka als aanvoerder zou fungeren. "Op een dag nodigde Thierry Henry me uit om Arsenal te kijken", zegt Evra bij Sky Sports. "Hij zette de tv aan en het eerste beeld dat hij op het scherm zag was Xhaka die Arsenal leidde. Hij deed de tv uit en zei: 'Ik kan niet aanzien dat Xhaka aanvoerder van mijn team is'. We keken vervolgens niet naar de wedstrijd, maar begonnen over van alles te praten. Dat zegt je alles wat je moet weten over hoe er gedacht wordt over Xhaka, zelfs door clublegendes.”

Het moest zondagavond een mooie avond worden voor Arsenal tegen Burnley, nadat de ploeg voor het eerst sinds maart weer aantrad voor eigen publiek. Aan dat feestje maakte Xhaka na een uur spelen een einde. De middenvelder greep Ashley Westwood naar de keel bij een opstootje en zag zijn actie door scheidsrechter Graham Scott bestraft worden met een rode kaart. "Hij heeft zijn team weer in de steek gelaten", concludeert Evra.