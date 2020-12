Vader van Erling Braut Haaland ziet af van vergelijking met Nederlander

Erling Braut Haaland werd onlangs gekozen tot Golden Boy en volgde daarmee João Félix op, die de prijs vorig jaar in ontvangst nam als speler van Atlético Madrid. Haaland is de eerste Scandinaviër die wordt uitgeroepen tot beste Europese voetballer onder de 21 jaar en dat zorgt voor een trotse Alf-Inge Haaland. De vader en voormalig betaald voetballer vertelt in gesprek met Tuttosport dat er in huize Haaland al enige tijd werd gesproken over de prestigieuze prijs voor jonge voetballers.

Vorig jaar eindigde de spits nog als vierde achter João Felix, Kai Havertz en Jadon Sancho. “In 2018 zei Erling al tegen mij dat hij de Golden Boy wilde winnen”, zegt Haaland senior in gesprek met de Italiaanse krant, die de verkiezing ieder jaar organiseert. “Hij geeft veel om deze internationale erkenning en is erg blij en trots. De lijst met winnaars is indrukwekkend. We hebben het over spelers die niet zijn gestopt na het winnen van de Golden Boy Award en allemaal zijn uitgegroeid tot kampioenen. Ik wens mijn zoon hetzelfde pad. Het zou betekenen dat hij de droom verwezenlijkt die hij als kind had.”

Haaland overlegt indrukwekkende cijfers sinds zijn overgang van Red Bull Salzburg naar Borussia Dortmund afgelopen winter. Op de dag dat Haaland de trofee voor meest getalenteerde speler in ontvangst nam, wist hij liefst vier keer te scoren tegen Hertha BSC. “Hij is geboren als spits”, gaat vader Haaland verder. “Sterker nog: hij hield van de spitsen die veel doelpunten maakten. Ibrahimovic en Cristiano Ronaldo in het bijzonder. Hij had ook een zwak voor Mario Balotelli, die destijds bij Manchester City speelde.”

Haaland wordt gezien als iemand die de Noorse nationale ploeg in de toekomst op sleeptouw moet nemen. Op de vraag met wie zijn vader hem zou vergelijken, komt Alf-Inge Haaland met een opvallende naam. “Het is normaal om hem te benaderen als een fysiek sterke spits, zoals Ruud van Nistelrooij, maar ik denk dat Erling vrij uniek is in zijn stijl. Ik houd er ook niet van om spelers te vergelijken. Erling houdt van uitdagingen. Op dit moment zit hij op zijn plek bij Dortmund, maar je weet nooit wat de toekomst brengt. We gaan het zien.”