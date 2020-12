F-Side keert zich in vernietigend statement tegen Erik ten Hag

De harde kern van Ajax keert zich tegen Erik ten Hag. De F-Side publiceert via de eigen website een statement waarin wordt gesteld dat Ten Hag 'Ajax sportief schaadt' en de trainer ook schadelijk is voor 'de algehele uitstraling die juist net weer wat aan glorie had gewonnen'. "Slaap kindje slaap, Ten Hag zet ons voor aap", luidt de titel boven het statement.

Ten Hag wordt een 'middelmatige coach' genoemd die denkt van het niveau van Josep Guardiola, Jürgen Klopp en Thomas Tuchel te zijn. Volgens de F-Side heeft de oefenmeester geluk dat er geen publiek aanwezig is tijdens de wedstrijden, omdat het 'hakblokgezang' Ten Hag daarmee bespaard blijft. Hij wordt betiteld als een 'conehead met Trotski-baard en semi Duits accent', die in 'zijn eigen droomvoetbalwereld' leeft, 'alwaar zijn sprookjesplannen A met regelmaat aan flarden worden geschoten en waarop vervolgens de plannen B en C niet in werking gesteld worden, simpelweg omdat ze niet bestaan'.

Volgens de fanatieke supporterskern bestaat de selectie van Ajax uit 'enkele spelers die een hoog niveau langdurig aankunnen, zoals Dusan Tadic David Neres, Daley Blind, Noussair Mazraoui, Nicolás Tagliafico, Davy Klaassen, Lisandro Martínez en één oude krijger, Klaas-Jan Huntelaar', maar de rest betreft vooral 'middelmatige spelers die het niveau Schubbekutteveen en Feyenoord net aantikken'. Zo zou Huntelaar 'minimaal drie kneuzen' voor zich hebben in de pikorde bij Ajax. Ten Hag wordt verweten dat hij 'naar believen goochelt' met de spelers van middelmatig niveau.

Als de selectie niet sterk genoeg is, moeten spelers van het 'Schubbekutteveen-niveau' juist niet het vertrouwen krijgen 'in de ijdele hoop dat middelmatige spelers steeds op andere posities het algeheel niveau omhoog gaan trekken'. "Dat doe je ook niet met talenten als Jurgen Ekkelenkamp, Antony en Ryan Gravenberch, die nog helemaal niet klaar zijn om in een haperend geheel op wisselende posities te functioneren. En dan ga je al helemaal niet spreken van een fakkin tussenjaar als je waanideeën niet blijken te werken. Zulke uitspraken doen alleen zwakkelingen die hun eigen falen willen verdoezelen."

"Er is geen touw vast te knopen aan zijn opstellingen en aanverwante tactieken. Bovendien haalt en stelt ie spelers op die bij Ajax niks te zoeken hebben. Dat de directie hierin meegaat is overigens net zozeer verwijtbaar", maakt de F-Side duidelijk. "Deze trainer schaadt Ajax sportief en schaadt de algehele uitstraling die juist net weer wat aan glorie had gewonnen. Hoogste tijd om in te grijpen. Met tweehonderd miljoen euro op de bank hoor je na de winterstop niet wéér amechtig tegen niveau Ventspils en Qarabag te moeten spelen, maar te shinen in Camp Nou en op Anfield Road."