Atalanta en Alejandro Gómez lijken op ramkoers na bericht op Instagram

Het lijkt er sterk op dat Atalanta Bergamo en Alejandro Gómez komende winter uit elkaar gaan. De aanvoerder ligt al langer in conflict met trainer Gian Piero Gasperini en de slechte verstandhouding tussen de twee zou twee weken geleden zijn geëscaleerd in de rust van het thuisduel met FC Midtjylland (1-1) in de Champions League. “Als ik de club verlaat krijgen jullie de waarheid te weten”, laat de aanvaller de fans van Atalanta weten via Instagram.

In de rust van het duel met Midtjylland wilde Gasperini zijn sterspeler van kant laten wisselen, maar daar was de Argentijn niet van gediend. De discussie die daarover op het veld begon, ging niet veel later in de kleedkamer verder. De gemoederen zouden daarbij zo hoog zijn opgelopen dat het tot een handgemeen zou zijn gekomen. Uiteindelijk keerde Goméz niet terug op het veld en zag zijn plek worden ingenomen door Josip Ilicic.

Ilicic zou wel de kant van Gómez hebben gekozen en met tegenzin het veld hebben betreden in de tweede helft. Na afloop zou Gasperini zijn ontslag al hebben aangeboden bij de clubleiding van Atalanta, die dat weigerde. De oefenmeester eiste daarom vervolgstappen tegen Gómez en Ilicic, maar de club wilde ook daar niet aan meewerken. Daarop besloot Gasperini om Gómez en Ilicic niet op te nemen in de wedstrijdselectie voor het treffen met Udinese, dat uiteindelijk afgelast werd vanwege overvloedige regenval. In het duel met Ajax, waar Atalanta zich dankzij een 0-1 overwinning verzekerde van overwintering in de Champions League, had Gómez overigens wel een basisplaats.

Op Instagram laat Goméz weten dat de waarheid boven tafel komt als hij een nieuwe club heeft gevonden. "Beste fans, ik schrijf op deze plek naar jullie, omdat ik mezelf wil verdedigen en met jullie wil praten. Ik wil jullie alleen maar zeggen dat, wanneer ik vertrek, jullie de waarheid te weten komen over alles. Jullie kennen me goed, jullie weten wie ik ben. Ik hou van jullie, jullie aanvoerder", schreef de 32-jarige Gómez, die al sinds 2014 voor Atalanta uitkomt en nog een contract tot medio 2022 heeft.

In de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Fiorentina van afgelopen zondag ontbrak Goméz bij Atalanta. De aanvoerder zat wel op de bank, maar werd door Gasperini niet in het veld gebracht. Niks lijkt een afscheid van de Argentijn uit Bergamo dan ook in de weg te staan. Transferexpert Fabrizio Romano schrijft op Twitter dat Atalanta en Gómez in januari uit elkaar zullen gaan. La Dea nam hem zes jaar geleden over van het Oekraïense Metalist Charkov. In 2017 maakte de kleine dribbelaar zijn debuut in het Argentijnse elftal, voor wie hij voorlopig vijf keer uitkwam.