Betaald voetbal krijgt uitzonderingspositie in zware coronamaatregelen

Ondanks de strakke lockdown die vanaf woensdag zal ingaan, blijven de topsportcompetities volgens De Telegraaf ‘gewoon’ doorgaan. Het betekent dat de zware maatregelen van het kabinet geen gevolgen hebben voor de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Het Nederlandse betaald voetbal moest in maart nog worden stilgelegd, toen er vergelijkbare maatregelen werden getroffen als nu om de oplopende coronabesmettingen af te remmen.

Premier Mark Rutte zal maandagavond forse maatregelen aankondigen, waarmee de oplopende coronabesmettingen moeten worden afgeremd. Alle niet-essentiële winkels, zoals meubelzaken, kledingwinkels en tuincentra, moeten de deuren sluiten, terwijl basisscholen en middelbare scholen tot zeker 19 januari digitaal onderwijs moeten geven en contactberoepen als kappers moeten stoppen. Zogenaamde ’doorstroomlocaties’, zoals musea, dierentuinen, pretparken en sportscholen, moeten tevens dicht.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor kerken en Schiphol, dat open mag blijven voor passagiersvluchten. Ook het betaald voetbal zal dus niet lijden onder de nieuwe maatregelen. In maart, toen het kabinet vergelijkbare, iets lichtere maatregelen trof, werd nog wel besloten om de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie stil te leggen. Het voetbal kon pas vanaf augustus hervat worden, eerst met een reeks oefenwedstrijden en een maand later met de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen.

De huidige maatregelen lijken in ieder geval tot 19 januari van kracht te zijn. Tot die datum staan er momenteel vijf Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisie-speelrondes op het programma: twee in het restant van dit kalenderjaar en drie begin januari 2021. In deze periode wachten tevens de eerste toppers van het Eredivisie seizoen. Op 10 januari treffen Ajax en PSV elkaar, drie dagen later staan PSV en AZ tegenover elkaar in het Philips Stadion en 17 januari later wacht in de Johan Cruijff ArenA de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord.