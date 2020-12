Aanklager seponeert rode kaart van Oosterwolde; Makkelie betuigt spijt

De rode kaart die FC Twente-verdediger Jayden Oosterwolde zondagavond kreeg in de thuiswedstrijd tegen AZ (1-3) is geseponeerd. Oosterwolde trok in de slotfase van het duel de doorgebroken Zakaria Aboukhlal naar de grond en zag scheidsrechter Danny Makkelie in eerste instantie naar de stip wijzen. Daar kwam de arbiter na tussenkomst van de VAR op terug door de bal buiten de zestien te leggen en Oosterwolde van het veld te sturen. De aanklager betaald voetbal komt op die beslissing terug en seponeert de rode kaart.

Het was een veelbesproken moment in de laatste minuten van het duel tussen Twente en AZ. Makkelie leek overtuigd van zijn beslissing en legde de bal na een vermeende overtreding van Oosterwolde op Aboukhlal op de stip, maar werd door videoscheidsrechter Dennis Higler teruggefloten. Higler wees Makkelie erop dat de overtreding buiten het strafschopgebied plaatsvond, waarna Makkelie Oosterwolde wegens het neerhalen van een doorgebroken speler voortijdig naar de kant stuurde. Uit de toegekende vrije trap bepaalde Teun Koopmeiners de eindstand.

Meteen na afloop van de wedstrijd betuigde Makkelie spijt van zijn actie voor de camera van FOX Sports. "Ik heb net de beelden gezien en er blijkt helemaal geen contact bij de hakken te zijn. Als ik de situatie terugzie had ik daar helemaal niet voor willen fluiten", was de mening van de leidsman. Makkelie werd door zijn assistent gewezen op de overtreding. “Het advies kwam vanaf de zijkant dat hij hem op de hakken liep. Ik volgde het advies en gaf een strafschop.”

Makkelie betuigde na afloop spijt en had de rode kaart liever niet willen geven. “Ik vind de rode kaart niet terecht, omdat ik het geen overtreding vind. De VAR steunt mij omdat er contact is, maar ik had liever gezien dat de VAR mij had verteld dat ze het contact bij de benen niet zagen en mij had gevraagd of ik wist dat er licht contact op de rug was. Dan hadden we wellicht op basis van de communicatie een ander besluit kunnen nemen."