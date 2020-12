Volledige loting Europa League: zware tegenstanders voor United en Arsenal

De loting voor de zestiende finales van de Europa League heeft een aantal interessante affiches opgeleverd. Het Manchester United van Donny van de Beek en Timothy Fosu-Mensah neemt het bijvoorbeeld op tegen Real Sociedad, dat AZ in de poulefase onder zich hield en momenteel aan kop gaat in LaLiga. Ook voor Arsenal kwam een zware tegenstander uit de koker in het Zwitserse Nyon, want the Gunners werden gekoppeld aan het uit de Champions League afgevallen Benfica.

Verder werd Wolfsberger AC, dat zich ten koste van Feyenoord plaatste voor de laatste 32 van de Europa League, gekoppeld aan het Tottenham Hotspur van Steven Bergwijn. De andere groepsgenoot van Feyenoord, Dinamo Zagreb, stuit op het Russische FK Krasnodar, de club van Tonny Vilhena. Elders in de zestiende finales wacht een ontmoeting tegen twee tegenstanders van AZ en PSV uit de groepsfase: Napoli en Granada.

Noa Lang en Ruud Vormer nemen het met Club Brugge op tegen Dynamo Kiev. Het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz en Daley Sinkgraven stuit op tegen Young Boys, de koploper van de Zwitserse competitie. AS Roma, de werkgever van Rick Karsdorp, werd gekoppeld aan het Portugese SC Braga. Voor AC Milan, dat aan de leiding gaat in de Serie A, wacht bij de laatste 32 een ontmoeting met de regerend kampioen van Servië: Rode Ster Belgrado.

Voor de Nederlandse clubs kwamen er twee pittige tegenstanders uit de koker. Voor Ajax wacht een ontmoeting met Lille OSC, de koploper in de Franse Ligue 1, terwijl PSV moet zien af te rekenen met de Grieks kampioen Olympiacos. De heenwedstrijden in de zestiende finales van de Europa League zullen worden afgewerkt op 18 februari 2021, waarna een week later op 25 februari de returns worden afgewerkt.

De volledige loting:

Wolfsberger AC - Tottenham Hotspur

Dynamo Kiev - Club Brugge

Real Sociedad - Manchester United

Benfica – Arsenal

Rode Ster Belgrado - AC Milan

Royal Antwerp - Rangers FC

Slavia Praag - Leicester City

Red Bull Salzburg – Villarreal

SC Braga - AS Roma

FC Krasnodar - Dinamo Zagreb

BSC Young Boys - Bayer Leverkusen

Molde FK - TSG Hoffenheim

Granada – Napoli

Maccabi Tel-Aviv - Shakhtar Donetsk

Lille OSC – Ajax

Olympiacos - PSV