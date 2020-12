Depay geschokt: ‘Je had altijd positieve woorden voor mij, dankjewel’

Het overlijden van Gérard Houllier op 73-jarige leeftijd houdt de gemoederen in de voetbalwereld behoorlijk bezig. Onder meer Memphis Depay reageert met droevenis op de dood van de voormalig trainer van les Gones, die zich de laatste jaren voornamelijk bezig hield met zijn taken als algemeen directeur van de club. Ook Liverpool schenkt aandacht aan het overlijden van Houllier, die in totaal zes seizoenen verbonden was aan de Engelse club.

"Je had altijd positieve woorden voor mij over. Hartelijk bedankt geweldige meneer, rust in de hemel", zo schrijft Depay maandag in een bericht op Twitter. De Oranje-international maakte de Franse coach niet mee als trainer. Houllier was tussen 2005 en 2007 de hoofdtrainer van Olympique Lyon en veroverde in die periode twee landstitels. Vorige maand nog werd hij aangesteld als technisch directeur van de vrouwentak van Olympique Lyon en satellietclub OL Reign uit de Verenigde Staten.

You always had some positive words for me Thank you Grand Monsieur Rest in heaven ?????? pic.twitter.com/FnnzyS2BDV — Memphis Depay (@Memphis) December 14, 2020

Houllier liet zich in november nog uit over de toekomst van Depay op clubniveau. "We zullen er alles aan doen om hem te behouden, maar het is goed mogelijk dat hij toch vertrekt. Het is voetbal, dus we zullen moeten afwachten", zo klonk het in een interview met Sport. "Als zijn prestaties net zo zullen zijn als vóór zijn blessure, dan is het goed mogelijk dat clubs zich gaan melden. Ik denk dat met name Barcelona erg gecharmeerd is van hem. Depay voelt zich gelukkig bij Lyon, maar dat gold ook voor Éric Abidal. Die ging uiteindelijk ook naar Barcelona."

Liverpool wijst zijn volgers op de social media-kanalen er nog maar eens op dat onder leiding van Houllier de League Cup, FA Cup en UEFA Cup in hetzelfde jaar (2001) werden veroverd. "Onze gedachten zijn bij de familie en vrienden van Gérard." Voormalig Liverpool-speler Michael Owen spreekt van een 'gebroken hart' na het overlijden van Houllier. "Een geweldige manager en vooral een zorgzaam persoon." Gary Lineker omschrijft hem als 'één van de slimste en warmste personen uit de voetbalwereld'.

"Met de dood van Gérard Houllier verliest de voetbalwereld een legende", benadrukt Olympique Lyon maandag in zijn berichtgeving over de voormalig coach. "En als club verliezen wij een vriend. Gérard zal erg gemist worden, onze gedachten zijn bij zijn familie." De Franse voetbalbond bedankt Houllier voor zijn werk als bondscoach. "Het overlijden van Gérard grijpt ons erg aan en zorgt voor de nodige emoties", zo reageert bondsvoorzitter Noël Le Graët.