Ajax en PSV weten pittige tegenstanders in Europa League

Ajax en PSV weten hun tegenstander voor de zestiende finales van de Europa League. De twee Nederlandse clubs hadden maandagmiddag tijdens de loting in het Zwitserse Nyon een geplaatste status, maar zagen desondanks op papier sterke tegenstanders uit de koker komen. Voor Ajax wacht een ontmoeting met het Lille OSC van Sven Botman, terwijl de loting PSV ook een op papier lastig affiche bezorgde tegen het Griekse Olympiacos.

Ajax werd vorige week na een 0-1 nederlaag tegen Atalanta geëlimineerd in de Champions League, maar behoorde wel tot de beste nummers drie en had daardoor een geplaatste status. Dat leverde uiteindelijk toch een lastige tegenstander op, want voor de Amsterdammers kwam Lille OSC uit de koker. Les Dogues, momenteel de koploper van de Franse Ligue 1, eindigden in de poulefase van de Europa League als tweede achter AC Milan. Vorig seizoen troffen Ajax en Lille OSC elkaar ook al, destijds in de Champions League. De formatie van trainer Erik ten Hag won twee keer: 3-0 in Amsterdam, 0-2 in Frankrijk.

PSV plaatste zich als winnaar van Groep E van de poulefase van de Europa League voor de laatste 32 en dwong daarmee een geplaatste status af. Voor de Eindhovenaren kwam Olympiacos uit de koker. De kampioen van Griekenland eindigde als derde in Groep C van de Champions League, achter Manchester City en FC Porto. De ontmoeting met Olympiacos betekent voor PSV tevens een weerzien met Bruma, die dit seizoen verhuurd wordt aan de Griekse topclub. De aanvaller speelde voorlopig pas vier wedstrijden voor Olympiacios.

Door de geplaatste status wisten Ajax en PSV vooraf al dat Dynamo Kiev, FC Krasnodar, Red Bull Salzburg, SC Braga, Olympiacos, BSC Young Boys, Molde FK, Slavia Praag, Benfica, Real Sociedad, Lille OSC, Maccabi Tel Aviv, Royal Antwerp, Wolfsberger AC of Rode Ster Belgrado uit de koker zou komen. De heenwedstrijden in de zestiende finales van de Europa League zullen worden afgewerkt op 18 februari 2021, waarna een week later op 25 februari de returns worden afgewerkt. Ajax en PSV beginnen allebei met een uitwedstrijd aan het tweeluik met Lille OSC en Olympiacos.