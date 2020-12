LIVE! Wie treffen Ajax en PSV in de knock-outfase van de Europa League?

In navolging van de loting voor de Champions League vindt vanaf 13.00 uur ook de loting voor de zestiende finales van de Europa League plaats. Ajax en PSV zijn de enige overgebleven Nederlandse clubs en hebben allebei een geplaatste status. De loting vindt plaats op het hoofdkwartier van de UEFA in het Zwitserse Nyon en is te volgen in onderstaand liveblog.

Geplaatste clubs: Manchester United, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Ajax, AS Roma, Arsenal, Bayer Leverkusen, Rangers FC, PSV, Napoli, Leicester City, AC Milan, Villarreal, Tottenham Hotspur, Dinamo Zagreb, TSG Hoffenheim

Ongeplaatste clubs: Dynamo Kiev, FC Krasnodar, Red Bull Salzburg, SC Braga, Olympiacos, BSC Young Boys, Molde FK, Slavia Praag, Benfica, Real Sociedad, Granada, Lille OSC, Maccabi Tel-Aviv, Royal Antwerp, Wolfsberger AC, Rode Ster Belgrado.