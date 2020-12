Loodzware loting voor Koeman: Barcelona treft PSG in Champions League

In Nyon is maandagmiddag de loting verricht voor de achtste finale in de Champions League. Het Barcelona van trainer Ronald Koeman staat voor een zwaar tweeluik met Paris Saint-Germain, afgelopen seizoen de verliezend finalist in het miljardenbal. Bekerhouder Bayern München kruist in februari 2021 de degens met Lazio, zo heeft de loting op het hoofdkantoor van de UEFA maandag uitgewezen.

Barcelona greep dankzij de 0-3 nederlaag tegen Juventus naast groepwinst in de poulefase, waardoor men al rekening hield met een zware loting. La Vecchia Signora moet nu winnen van FC Porto om de kwartfinale te bereiken. Barcelona stond al eerder tegenover PSG in de Champions League. In 2017 verloren de Catalanen de eerste wedstrijd in de achtste finale met 4-0, waardoor uitschakeling onvermijdelijk leek. Dankzij een miraculeuze 6-1 overwinning in het returnduel werd alsnog de kwartfinale gehaald. Beide topclubs speelden ook al in 1995, 2013, 2014 en 2015 tegen elkaar.

Hakim Ziyech krijgt met Chelsea te maken met het Atlético Madrid van Luis Suárez. Liverpool, de winnaar van de Champions League in 2019, is gekoppeld aan RB Leipzig. De Duitse formatie reikte afgelopen seizoen tot de halve finale, waarin het werd uitgeschakeld door PSG. Atalanta, dat ervoor zorgde dat Ajax verder moet in de Europa League, heeft het niet bepaald getroffen met de loting, want de Italianen moeten zien af te rekenen met Real Madrid.

De heenwedstrijden in de achtste finale van de Champions League zijn door de UEFA gepland voor 16 en 17 en 23 en 24 februari 2021. De returnwedstrijden staan voor 9 en 10 en 16 en 17 maart op het programma.

Volledige loting achtste finale Champions League 2020/21

Borussia Mönchengladbach - Manchester City

Lazio - Bayern München

Atlético Madrid - Chelsea

RB Leipzig - Liverpool

FC Porto - Juventus

Barcelona - Paris Saint-Germain

Sevilla - Borussia Dortmund

Atalanta - Real Madrid