De Telegraaf wist ‘al een tijdje’ van Promes-zaak: ‘Die getuigen zouden er zijn’

Misdaadjournalist John van den Heuvel en zijn collega Mick van Wely wisten ‘al een tijdje’ dat de politie onderzoek deed naar Quincy Promes. Dat heeft Van den Heuvel maandagochtend verteld in het radioprogramma Veronica Inside. “We hebben daarover een paar keer contact gehad met de politie, alleen wilde de politie daar toen niets over zeggen vanwege onderzoeksbelang.”

Promes werd zondagochtend opgepakt vanwege betrokkenheid bij een steekincident afgelopen zomer in een loods in Abcoude, waar hij een feest heeft gegeven en vooral familieleden aanwezig waren. De Ajacied zou een neef in zijn knie hebben gestoken met een mes. Manon Aalmoes, advocaat van Promes, heeft in een schriftelijke verklaring laten weten dat de Oranje-international ontkent te hebben gestoken. Ten tijde van het steekincident zou hij al niet meer in de loods zijn geweest. Wilfred Genee plaatst vraagtekens bij de ontkenning van Promes en vraagt telefonisch uitleg aan Van den Heuvel. “De advocaat moet uitgaan van het verhaal van haar cliënt”, reageert de misdaadjournalist van De Telegraaf.

Volgens Van den Heuvel is het goed mogelijk dat de advocaat in opdracht van Promes naar buiten heeft moeten brengen dat hij niet op dat feest aanwezig was. “Maar als getuigen de lezing van het slachtoffer kunnen bevestigen, dan heb je wel een probleem”, stelt hij. “Die getuigen zouden er zijn. Ik kan me ook niet voorstellen dat als er aangifte wordt gedaan in zo’n zaak, dat de politie alleen uitgaat van die aangifte. Dan wordt er aanvullend onderzoek gedaan. Want je wil natuurlijk ook niet dat een bekende Ajax-voetballer, een speler van het Nederlands elftal, zomaar van de straat wordt geplukt.”

Van den Heuvel benadrukt dat de politie de afgelopen maand aanvullend onderzoek heeft gedaan. “Dan zullen er ook getuigen en bezoekers van het feest zijn gehoord. Er zullen misschien telefoons zijn afgeluisterd”, vervolgt Van den Heuvel, die de procedure omschrijft: “Dan neemt de officier van justitie het besluit om iemand te arresteren en op te sluiten. Dan moet er in ieder geval een heel redelijk vermoeden van schuld zijn.”

Valentijn Driessen: ‘Bij veroordeling miljoenenschade verhalen op Promes’

Valentijn Driessen vindt dat bij een veroordeling van Quincy Promes Ajax hem op staande voet moet ontslaan. Lees artikel

“Het deed mij een beetje denken aan een verhaal van twee jaar geleden”, haakt Genee in. “René van der Gijp kwam toen met een verhaal dat op Ibiza een goede bekende van hem getuige was van het feit dat Promes zich daar ook ontzettend had misdragen. Hij zou toen ook zijn vriendin in elkaar hebben geslagen, met heel veel drank op.” Genee laat vervolgens een oud audiofragment horen waarin Promes werd gevraagd naar dat incident. “Ook daar ontkende hij toen, maar er waren ooggetuigen die dat daadwerkelijk hebben gezien. Daar heeft hij toen ook in een cel gezeten, op Ibiza", zegt Genee.

Van den Heuvel zegt niet veel van dat verhaal af te weten. “Ik heb het jullie toen horen zeggen. Als er geen aangifte wordt gedaan door het slachtoffer, dan houdt het op. Kennelijk is dat op Ibiza niet gebeurd. Overigens is het in Nederland zo dat als er sprake is van huiselijk geweld en het slachtoffer doet geen aangifte, dan kan de politie desondanks in actie komen. Het is in Nederland een aantal jaren geleden veranderd om huiselijk geweld tegen te gaan. Maar ik weet niet precies hoe dat in Spanje zit en waarom dat verder niet tot strafvervolging heeft geleid. Als de vriendin geen aangifte doet, dan houdt het al heel snel op in dat soort landen.”

In het radioprogramma wijst Genee erop dat Promes vrienden heeft waarvan het ‘niet handig’ is om mee om te gaan. “Dat heb ik ook gelezen”, zegt Valentijn Driessen, die ook aan de lijn hangt. De chef voetbal van de krant gaat in op de vriendschap tussen Promes en rapper Djaga Djaga. Samen brachten ze dit jaar nog de single Fall uit. Djaga Djaga zit momenteel echter een gevangenisstraf van achttien jaar uit voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van crimineel Abderrahim ‘Appie’ Belhadj. Van den Heuvel vraagt Driessen of Ajax er niet meer bovenop had moeten zitten omdat Promes niet van onbesproken gedrag was. “Nou, dat vind ik zeker”, antwoordt Driessen. “Ik denk dat Ajax daarin tekort is geschoten.”

Driessen zegt niet precies te weten wat Ajax heeft gedaan met betrekking tot het gedrag van Promes buiten het veld. “Ze willen er nu ook geen commentaar op geven. Maar als je met dat soort mensen in verband wordt gebracht dan mag je als werkgever best wel aan de bel trekken. Maar je ziet heel veel van deze spelers, die hebben waarschijnlijk genoeg tijd om er allerlei zaken naast te doen. Memphis Depay is ook een rapcarrière begonnen.” Driessen zegt zich af te vragen hoe het kan dat Promes een eigen kledinglijn heeft naast zijn werk als voetballer van Ajax. “Maar dat blijkt allemaal te kunnen.”