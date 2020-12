LIVE! De loting voor de achtste finales van de Champions League

Er wordt maandagmiddag vanaf 12.00 uur in het Zwitserse Nyon geloot voor de achtste finales van de Champions League. De zestien clubs die de groepsfase van het miljardenbal overleefden, verdwijnen nu in de koker. De heenwedstrijden in de achtste finales van de Champions League zullen worden afgewerkt op 16 en 17 februari 2021, waarna de returns op 9 en 10 maart op het programma staan.

Geplaatste clubs: Bayern München, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus en Paris Saint-Germain.

Ongeplaatste clubs: Atlético Madrid, Borussia Mönchengladbach, FC Porto, Atalanta, Sevilla, Lazio, Barcelona en RB Leipzig.