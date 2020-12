Voormalig Liverpool-coach Gérard Houllier (73) overleden

Gérard Houllier is in de nacht van zondag op maandag op 73-jarige leeftijd overleden, zo weet onder meer het Franse medium RMC Sport maandagochtend te melden. De Franse ex-coach diende in het verleden onder meer Liverpool, Olympique Lyon en de nationale ploeg van Frankrijk. Zijn laatste klus als oefenmeester was in dienst van Aston Villa in het seizoen 2010/11.

Houllier kende als trainer zijn grootste successen bij Liverpool, waar de Fransman tussen 1998 en 2004 werkzaam was als manager. In 2001 veroverde hij met the Reds, toen nog met Sander Westerveld onder de lat, de League Cup, FA Cup, UEFA Cup, Community Shield en de Europese Supercup. Vanwege de reeks aan successen op Anfield werd Houllier in dat jaar verkozen tot Europees- en Wereldtrainer van het Jaar. Hij kende ook tegenslag, want Frankrijk wist zich onder zijn leiding niet te plaatsen voor het WK in 1994, waardoor de samenwerking direct werd stopgezet.

De ervaren trainer uit Frankrijk ging na zijn loopbaan als trainer verder als directeur van het Red Bull-concern, waar onder meer Red Bull Salzburg en RB Leipzig onder vallen. Vorige maand nog werd Houllier aangesteld als technisch directeur van de vrouwentak van Olympique Lyon en satellietclub OL Reign uit de Verenigde Staten.

Houllier kende al tijdens zijn periode als coach de nodige gezondheidsproblemen. In oktober 2001 was een hartoperatie noodzakelijk, nadat hij in de rust van het duel tussen Liverpool en Leeds United pijn op zijn borst kreeg en direct naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Hij was daarna enige tijd niet in staat om zijn werk als manager van Liverpool te doen. Pas geleden onderging Houllier nog een operatie aan de aorta.