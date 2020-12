Dest niet gespaard in Spaanse media: ‘Ver verwijderd van de Ajax-vorm’

Er is na afloop van het thuisduel van Barcelona met Levante, door de thuisploeg enigszins moeizaam met 1-0 gewonnen, hier en daar wat kritiek op het optreden van Sergiño Dest. Sommige Spaanse kranten zijn van mening dat de rechtsback weinig tot niets toevoegt aan het aanvalsspel van de Catalaanse grootmacht, terwijl er juist ook weer klachten zijn over zijn verdedigende kwalititen. Men zou graag de Dest zien die zich bij Ajax in de kijker speelde van de Barcelona-leiding.

Van Sport kreeg Dest slechts een 5 als rapportcijfer. "In aanvallend opzicht is het allemaal in orde, want hij speelt met overzicht en moed. Hij is ook vaak op de helft van de tegenstander te vinden", worden de aanvallende intenties van de vleugelverdediger nog geprezen. Een hard oordeel over de inbreng in verdedigend opzicht volgt al snel: "Met zijn verdedigende taken wist Dest zich geen raad. In de eerste helft gaf hij zelfs nog bijna een doelpunt weg." Doelman Marc-André ter Stegen wist desondanks zijn doel schoon te houden tegen Levante.

ElDesmarque kent geen genade met Dest, die een 3 ontvangt voor de wedstrijd van zondagavond in het Camp Nou. De vergelijking met de bij Barcelona niet geslaagde Nélson Semedo wordt zelfs gemaakt. De rechtsback staat met dat opmerkelijk lage cijfer op gelijke hoogte met Sergio Busquets en Philippe Coutinho, De middenvelders maakten ook bepaald geen sterke indruk. Mundo Deportivo komt eveneens met een harde conclusie over Dest: "Hij heeft zich tijdens de wedstrijd geen enkele keer met de aanval bemoeid. Hij is nog ver verwijderd van de vorm die hij bij Ajax etaleerde."

AS ziet potentie in het spel van de jonge Dest, maar zijn bijdrage op aanvallend gebied moet wel nog 'opgepoetst worden', zo luidt het oordeel. "Het ontbreekt nog aan technische finesse en het maken van de juiste keuzes. Ook zijn voorzetten zijn voor verbetering vatbaar. Dest kan zich wat dat betreft nog niet meten met Jordi Alba. Zijn snelheid en aanvalsdrift zijn in ieder geval bemoedigend." Marca is juist weer lovend over de pas twintigjarige Dest. "Hij was zéér actief en bij bijna alle aanvallen van Barcelona stond hij aan de basis. Dest moet er alleen wel voor zorgen dat hij zijn verdedigende taken niet vergeet."